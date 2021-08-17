Спикер Рады призвал власти работать над возвращением украинцев в страну

Дмитрий Разумков (Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что власти должны работать над тем, чтобы украинские граждане возвращались в страну, а не выезжали за ее пределы. Об этом он заявил в ходе брифинга на Сорочинской ярмарке, которая проходит в Полтавской области, видеозапись опубликована на его странице в Facebook.

Так Разумков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что люди, которые живут на землях, неподконтрольных Киеву, и чувствуют себя русскими, могут переезжать в Россию.

«Нам наоборот сегодня нужно вернуть тех, кто не от хорошей жизни, а искренне любя Украину, уехали в Европу, уехали в Россию», — сказал Разумков.

Он добавил, что многие бывшие жители неподконтрольного Киеву Донбасса переехали на подконтрольные земли, однако тогда власть не смогла обеспечить условия, необходимые этим людям для нормальной жизни.