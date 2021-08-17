Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 73,48 (+0,08) Инвестиции, 13:21
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,48 (-0,03) Инвестиции, 13:21
Заваров оценил шансы Головина столкнуться с проблемами на Украине Спорт, 18:35 СПЧ обратился в Генпрокуратуру из-за разгона экоактивистов в Волгограде Политика, 18:22 Спикер Рады призвал власти работать над возвращением украинцев в страну Политика, 18:20 Кто станет дивидендным чемпионом в США. 3 компании с большими выплатами Инвестиции, 18:18 Посол рассказал о словах талибов о «самом дружественном подходе» к России Политика, 18:12 НАТО заявило об отсутствии планов оставаться в Афганистане навсегда Политика, 18:06 Крушение нового военного самолета, амнистия «Талибана». Главное за день Общество, 18:03 Укравшему $611 млн хакеру предложили стать советником взломанного проекта Крипто, 18:01 Тарпищев рассказал о причинах невыдачи американской визы Павлюченковой Спорт, 17:59 Эксперты заметили подготовку крупнейшего хедж-фонда мира к снижению рынка Инвестиции, 17:53 Российский фигурист будет выступать за Филиппины Спорт, 17:53 Вице-президент счел себя главой Афганистана и призвал к войне с талибами Политика, 17:51 При опрокидывании грузовика с вахтовиками в Бурятии пострадали 19 человек Общество, 17:51 Чемпионат России уступил Украине и Польше по уровню интенсивности футбола Спорт, 17:45
Политика ,  
0 

Спикер Рады призвал власти работать над возвращением украинцев в страну

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков (Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что власти должны работать над тем, чтобы украинские граждане возвращались в страну, а не выезжали за ее пределы. Об этом он заявил в ходе брифинга на Сорочинской ярмарке, которая проходит в Полтавской области, видеозапись опубликована на его странице в Facebook.

Так Разумков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что люди, которые живут на землях, неподконтрольных Киеву, и чувствуют себя русскими, могут переезжать в Россию.

Зеленский призвал считающих себя русскими жителей Донбасса уезжать
Политика
Владимир Зеленский

«Нам наоборот сегодня нужно вернуть тех, кто не от хорошей жизни, а искренне любя Украину, уехали в Европу, уехали в Россию», — сказал Разумков.

Он добавил, что многие бывшие жители неподконтрольного Киеву Донбасса переехали на подконтрольные земли, однако тогда власть не смогла обеспечить условия, необходимые этим людям для нормальной жизни.

«Были те, у кого не было денег купить себе собственное помещение или найти работу и поселиться. Они искали лучшей доли, кто в Европе, кто и в Россию тоже ездил. Но мы должны работать над тем, чтобы люди возвращались», — заключил он.

Ранее Зеленский сравнил ситуацию, в которой оказались жители Донбасса, с нахождением «в шпагате». Тем из них, кто ассоциирует себя с русскими, он посоветовал искать себе место в России ради детей и внуков. Он добавил, что регион рано или поздно вновь войдет в состав Украины, и без нее там не может быть цивилизации.

Читайте на РБК Pro
Великое увольнение: почему ценные сотрудники массово уходят «в никуда» Как коротает дни трейдер, потерявший $20 млрд в один миг United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

Число получивших гражданство России украинцев увеличилось почти вдвое
Политика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в апреле 2019 года. Получить его по упрощенной схеме получили возможность «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В мае МВД России сообщало, что около 530 тыс. жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство в упрощенном порядке за два года существования программы.

Украина Донбасс Верховная рада Украины Россия
Материалы по теме
Зеленский призвал считающих себя русскими жителей Донбасса уезжать
Политика
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией
Политика
Зеленский пообещал, что Россия пожалеет об истории с Крымом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter