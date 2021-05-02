Гражданство России получили более полумиллиона жителей Донбасса

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Около 530 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик получили российское гражданство в упрощенном порядке за два года программы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России.

«С начала реализации указа президента России от 24 апреля 2019 года <...> гражданство России приобрело более 527 тыс. лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — уточнили там.

По информации министерства, отказано в приобретении гражданства было лишь 2 тыс. жителям республик. Из них 40% имели ограничения на въезд в Россию из-за административных ограничений. Еще треть тех, кому отказали в гражданстве, имели неснятую или непогашенную судимость. Оставшимся соискателям не позволили получить гражданство из-за их выступлений «за насильственное изменение основ конституционного строя России».

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