Что важно знать об экономике захваченного талибами Афганистана

Запрещенному в России террористическому движению «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, достанется экономика размером менее $20 млрд. Это не считая $0,3–1,6 млрд, которые талибы зарабатывают в криминальных отраслях

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Если в период с 2003 по 2012 год рост экономики Афганистана в среднем составлял 9,4% под влиянием международной помощи и активного развития сектора услуг, то в 2015–2020 годах среднегодовой рост замедлился до 2,5%, следует из данных Всемирного банка. В прошлом году ВВП Афганистана упал на 5% главным образом в связи с пандемией COVID-19, оценивал в апреле Азиатский банк развития (официальный показатель от Национального управления статистики Афганистана — минус 1,9%).

В 2020 году, по оценке Всемирного банка, размер экономики Афганистана в долларовом выражении в текущих ценах составил $19,8 млрд при населении около 40 млн человек. Это примерно столько же, сколько в Боснии и Герцеговине, где проживает 3,3 млн. И меньше, чем в 30-миллионном Йемене ($23,5 млрд) или Исландии, где число жителей недотягивает до 500 тыс. человек ($21,7 млрд).

По ВВП на душу населения Афганистан относится к беднейшим государствам на планете — $509, что ниже, чем в Судане, Руанде или Таджикистане. Афганский ВВП, по официальным данным, на 27% обеспечивает сельское хозяйство, на 12,5% — промышленность и на 56% — сфера услуг (.pdf). «Частный сектор крайне мал, и занятость сосредоточена в низкопроизводительном аграрном секторе (44% рабочей силы занято в сельском хозяйстве)», — пишет Всемирный банк.

Международная помощь

По данным Всемирного банка, потоки финансовой помощи Афганистану снизились с примерно 100% ВВП в 2009 году до 42,9% ВВП в 2020 году на фоне многократного сокращения иностранного военного контингента. Уменьшение грантов привело к сокращению сектора услуг и дальнейшему ухудшению ситуации на рынке труда.