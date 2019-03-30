Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,03 64,95 EUR Нал. 74,28 73,10 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 151,00 -28,00 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300 Общество, 13:32 Почему был удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное Политика, 13:25 Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет Политика, 13:15 Логинов с четырьмя промахами победил на чемпионате России по биатлону Спорт, 13:01 В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный розыгрыш Общество, 12:59 Как устроен уличный бизнес на «колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 12:48 Эксперты назвали самые стабильные отрасли для работы в России Экономика, 12:43 Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске Экономика, 12:09 Медведчук заявил об убытках Украины от ограничений в торговле с Россией Экономика, 12:03 «Арсенал» начал переговоры о трансфере защитника «Барселоны» Спорт, 12:01 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 11:57 «Яндекс.Такси» допустил рост цен при лимите работы «уставших» водителей Технологии и медиа, 11:22 Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов Бизнес, 11:18 «Эвертон» вернет Николу Влашича из аренды в ЦСКА Спорт, 11:00
Политика ,  
0 
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет
Полет прошел над Воронежем, в настоящий момент самолет уже приземлился. Первый летный образец транспортника, призванного заменить самолеты Ан-24 и Ан-26, передали на летные испытания в ноябре прошлого года
Ил-112В (Фото: Армен Гаспарян / пресс-служба ПАО «Ил»)

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет, он состоялся в небе над Воронежем. Об этом сообщается на сайте компании «Ильюшин».

Самолет вылетел с аэродрома авиастроительного предприятия «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). Экипажем командовал пилот и герой России Николай Куимов, в воздухе транспортник сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ.

«Первому полету Ил-112В предшествовал цикл аэродромных отработок, в ходе которых были проведены испытания всех систем, совершены пробежки по аэродрому, в том числе с частичным отрывом от земли», — указывается в сообщении. За испытаниями следили руководители Минобороны, Минпромторга, Объединенной авиастроительной корпорации, компаний «Ил» и «ВАСО».

После посадки Ил-112В летчиков встретил зампредседателя правительства Юрий Борисов, курирующий ВПК. «Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Это уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских», — заявил Борисов.

Политика
СМИ узнали о покупке Египтом нескольких десятков российских Су-35

«Парк военно-транспортной авиации нуждается в обновлении. Потребность оценивается в объеме более 100 самолетов. Заполнить эту нишу мы должны продукцией отечественного авиастроения. В самолете использованы только российские узлы и агрегаты, применен ряд новейших технологий», — отметил следивший за испытаниями глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ил-112В призван заменить самолеты Ан-24 и Ан-26, разработанные предприятием «Антонов» и выпускавшиеся в 1960–1970-е годы. Первый летный образец транспортника был передан для проведения летных испытаний в ноябре 2018 года.

Самолет предназначен для транспортировки и десантирования до 5 т вооружения, техники, грузов и военнослужащих. Длина Ил-112В — 24 м, размах крыла — 27 м, максимальная скорость — 550 км/ч. Стоимость одного транспортника составляет около 1 млрд руб.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Ил-112В, испытательный полет, Минобороны, Юрий Борисов
Материалы по теме
В «Ильюшине» ответили на слова вице-премьера о срыве гособоронзаказа
Бизнес
Борисов заявил о срыве гособоронзаказа на заводе авиакомплекса Ильюшина
Политика
Конструктор сообщил о дате защиты эскизного проекта транспортника Ил-276
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter