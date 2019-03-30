Полет прошел над Воронежем, в настоящий момент самолет уже приземлился. Первый летный образец транспортника, призванного заменить самолеты Ан-24 и Ан-26, передали на летные испытания в ноябре прошлого года

Ил-112В (Фото: Армен Гаспарян / пресс-служба ПАО «Ил»)

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет, он состоялся в небе над Воронежем. Об этом сообщается на сайте компании «Ильюшин».

Самолет вылетел с аэродрома авиастроительного предприятия «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). Экипажем командовал пилот и герой России Николай Куимов, в воздухе транспортник сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ.

«Первому полету Ил-112В предшествовал цикл аэродромных отработок, в ходе которых были проведены испытания всех систем, совершены пробежки по аэродрому, в том числе с частичным отрывом от земли», — указывается в сообщении. За испытаниями следили руководители Минобороны, Минпромторга, Объединенной авиастроительной корпорации, компаний «Ил» и «ВАСО».

После посадки Ил-112В летчиков встретил зампредседателя правительства Юрий Борисов, курирующий ВПК. «Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Это уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских», — заявил Борисов.