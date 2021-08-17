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Конфликт в Афганистане ,  
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Таджикистан и КНР проведут учения по борьбе с терроризмом в горах

Фото: Нозим Каландаров / ТАСС
Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

Министерство общественной безопасности Китая и МВД Таджикистана проведут совместные учения по противодействию терроризму в условиях горной местности. Об этом сообщается на сайте таджикского ведомства.

Учения пройдут с 17 по 20 августа.

Стороны договорились об этом на встрече главы МИД Таджикистана Рахимзода Рамазона Хамро и делегацией от китайского ведомства под руководством Лю Юнфэня.


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Фото:Rahmat Gul / AP

В начале августа прошли учения в Таджикистане объединенной группировки российских, таджикских и узбекских подразделений. Маневры проводились на приграничном с Афганистаном полигоне Харб-Майдон. В учениях приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих, они отработали ликвидацию условных боевиков при нарушении ими государственной границы.

Учения вызваны активностью движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Афганистане. Талибы сообщили 15 августа, что взяли под контроль всю территорию Афганистана, в том числе столицу Кабул. Президент Ашраф Гани покинул территорию государства.

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