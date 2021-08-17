Таджикистан и КНР проведут учения по борьбе с терроризмом в горах

Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

Министерство общественной безопасности Китая и МВД Таджикистана проведут совместные учения по противодействию терроризму в условиях горной местности. Об этом сообщается на сайте таджикского ведомства.

Учения пройдут с 17 по 20 августа.

Стороны договорились об этом на встрече главы МИД Таджикистана Рахимзода Рамазона Хамро и делегацией от китайского ведомства под руководством Лю Юнфэня.





В начале августа прошли учения в Таджикистане объединенной группировки российских, таджикских и узбекских подразделений. Маневры проводились на приграничном с Афганистаном полигоне Харб-Майдон. В учениях приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих, они отработали ликвидацию условных боевиков при нарушении ими государственной границы.