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Конфликт в Афганистане ,  
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В Таджикистане начались совместные с Россией и Узбекистаном учения

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press
Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

В Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном начались совместные учения российских, таджикских и узбекских вооруженных сил, сообщили в Минобороны России, передает «РИА Новости».

«Церемония открытия совместного учения с воинскими контингентами России, Таджикистана и Узбекистана состоялась в Хатлонской области, на полигоне Харб-Майдон», — сказано в сообщении.

Начавшиеся учения будут идти пять дней — до 10 августа, со стороны России в маневрах примут участие около 1 тыс. человек, в основном это будут военнослужащие дислоцированной в Таджикистане 201-й военной базы, а также группы специального назначения Центрального военного округа (ЦВО). Объединенная группировка войск отработает в три этапа ликвидацию условных боевиков при пересечении ими государственной границы.

Всего в учениях будут задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и техники.

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Основная цель учений — отработка слаженного взаимодействия вооруженных сил трех государств, отметил заместитель командующего войсками Центрального военного округа Евгений Поплавский. «В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой», — заявил он.

Рост напряжения на таджико-афганской границе начался после объявления США о выводе значительной части своего контингента с территории Афганистана. Вскоре после того, как войска США покинули аэродром Баграм, движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) взяло под контроль значительные территории на севере страны. Более 1 тыс. афганских военнослужащих в начале июля отступили через афгано-таджикскую границу, после чего президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о мобилизации 20 тыс. резервистов. Президент России Владимир Путин пообещал республике военную поддержку как в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и в двустороннем формате.

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На состоявшихся в начале июля переговорах в Москве представители движения заявили об отсутствии намерений нарушать государственные границы. В конце июля талибы сообщили о том, что контролируют более 90% границ Афганистана. Официальные власти государства заявили о готовности вести мирные переговоры с движением.

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