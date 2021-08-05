В Таджикистане начались совместные с Россией и Узбекистаном учения

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

В Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном начались совместные учения российских, таджикских и узбекских вооруженных сил, сообщили в Минобороны России, передает «РИА Новости».

«Церемония открытия совместного учения с воинскими контингентами России, Таджикистана и Узбекистана состоялась в Хатлонской области, на полигоне Харб-Майдон», — сказано в сообщении.

Начавшиеся учения будут идти пять дней — до 10 августа, со стороны России в маневрах примут участие около 1 тыс. человек, в основном это будут военнослужащие дислоцированной в Таджикистане 201-й военной базы, а также группы специального назначения Центрального военного округа (ЦВО). Объединенная группировка войск отработает в три этапа ликвидацию условных боевиков при пересечении ими государственной границы.

Всего в учениях будут задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и техники.