Российские военные вернулись с учений на границе с Афганистаном

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Российские военнослужащие вернулись с учений на полигоне Харб-Майдон, расположенном в Таджикистане в 20 км от границы с Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

«Мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения выполнили марш комбинированным способом по различным маршрутам, преодолев 200 км», — говорится в сообщении.

В переброске также задействовали вертолеты авиационной группы 201-й военной базы и самолеты ВКС, добавили в ведомстве. Всего в учениях приняли участие 500 единиц техники и 2,5 тыс. военнослужащих, 1,8 тыс. из которых были из России. Основа российского контингента — подразделения 201-й военной базы, указали в ЦВО.

После того, как президент США Джо Байден объявил в апреле о выводе американских войск из Афганистана, в стране начала масштабное наступление запрещенная в России террористическая группировка «Талибан». 15 августа талибы заявили о захвате всей территории страны. Боевики вошли в президентский дворец в Кабуле, заняли государственные учреждения и гостелеканал.