МИД не увидел интереса НАТО к сотрудничеству по Афганистану

Александр Грушко (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Россия предлагала НАТО сотрудничество по взаимодействию во время кризисных ситуаций, однако в альянсе этим не заинтересовались, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко, передает «РИА Новости».

«Предлагали натовцам создать алгоритм взаимодействия по спасению, оказанию помощи, эвакуации в кризисных ситуациях. Интереса проявлено не было», — сообщил замглавы министерства.

Россия также пыталась инициировать сотрудничество между НАТО и ОДКБ в Афганистане, поскольку интересы в регионе у организаций общие, добавил Грушко. По его словам, это стало невозможным из-за неготовности НАТО признавать равноправие своих партнеров. «Результат этого высокомерия — беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал», — резюмировал он.

Столкновения боевиков террористической организации «Талибан» (запрещена в России) и правительственных войск в Афганистане участились с мая, когда США объявили о выводе основного контингента своих войск. 15 августа движение объявило о победе в вооруженном конфликте и установлении контроля над всей территорией государства.