В МИДе назвали захват талибами Афганистана провалом США

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Захват власти в Афганистане запрещенной в России террористической организации «Талибан» является провалом США. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-либо образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция», — сказал Кабулов, комментируя предположения о том, что переход власти в Афганистане был результатом определенных договоренностей.

В апреле США начали выводить из Афганистана свои войска, к началу июля из страны было выведено 90% американского контингента. После этого «Талибан» начал наступление и в итоге взял под контроль всю территорию страны. 15 августа был захвачен последний крупный город под контролем правительства — Кабул. Официальный представитель талибов Мохаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Он заявил, что сложил полномочия, чтобы избежать бойни.