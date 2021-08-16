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Конфликт в Афганистане ,  
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В МИДе назвали захват талибами Афганистана провалом США

Фото: Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

Захват власти в Афганистане запрещенной в России террористической организации «Талибан» является провалом США. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-либо образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция», — сказал Кабулов, комментируя предположения о том, что переход власти в Афганистане был результатом определенных договоренностей.

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Фото:Moritz Frankenberg / dpa / Global Look Press

В апреле США начали выводить из Афганистана свои войска, к началу июля из страны было выведено 90% американского контингента. После этого «Талибан» начал наступление и в итоге взял под контроль всю территорию страны. 15 августа был захвачен последний крупный город под контролем правительства — Кабул. Официальный представитель талибов Мохаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Он заявил, что сложил полномочия, чтобы избежать бойни.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действия американского лидера Джо Байдена в Афганистане станут одним из величайших поражений в истории Соединенных Штатов.

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