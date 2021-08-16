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Посол России сравнил ситуацию в Афганистане с рухнувшим карточным домиком

Кабул, Афганистан
Кабул, Афганистан (Фото: Reuters)

Власть в Афганистане после захвата страны «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) рухнула как карточный домик. Об этом заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

«Талибы вчера вошли в город. Действительно, власть рухнула, сложилась как карточный домик», — сказал Жирнов.

Он добавил, что безвластие породило неразбериху в Кабуле, вышли «вооруженные мародеры».

Также Жирнов в эфире «Первого канала» заявил, что для сотрудников российского диппредставительства нет угрозы, оно работает в штатном режиме. При этом дипломаты уже начали получать обращения от живущих в Кабуле российских граждан афганского происхождения с просьбой о переезде в Россию.

Россия эвакуирует часть сотрудников посольства в Кабуле
Политика
Фото:JackPosobiec / Twitter

Ранее спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов объявил, что часть сотрудников российского посольства в Кабуле эвакуируют или отправят в отпуск. Сейчас в посольстве находятся около 100 человек.

Накануне официальный представитель талибов Мохаммед Наим объявил об окончании войны и полном захвате Афганистана. Президент Ашраф Гани сбежал из страны и улетел в Душанбе, после чего направился в Оман, сообщало «Радио Свобода» (признано Минюстом СМИ-иноагентом). В Таджикистане прибытие Гани опровергали.

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