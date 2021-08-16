Посол России сравнил ситуацию в Афганистане с рухнувшим карточным домиком

Кабул, Афганистан (Фото: Reuters)

Власть в Афганистане после захвата страны «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) рухнула как карточный домик. Об этом заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

«Талибы вчера вошли в город. Действительно, власть рухнула, сложилась как карточный домик», — сказал Жирнов.

Он добавил, что безвластие породило неразбериху в Кабуле, вышли «вооруженные мародеры».

Также Жирнов в эфире «Первого канала» заявил, что для сотрудников российского диппредставительства нет угрозы, оно работает в штатном режиме. При этом дипломаты уже начали получать обращения от живущих в Кабуле российских граждан афганского происхождения с просьбой о переезде в Россию.