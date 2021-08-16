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Менеджер МакSим опровергла сообщения о ее реабилитации в Подмосковье

Марина Абросимова (МакSим)
Марина Абросимова (МакSим) (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, продолжит лечиться на дому, она не отправится в подмосковный реабилитационный центр. Об этом РБК сообщил пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

Так она прокомментировала сообщения Telegram-канала Mash о том, что Абросимова в ближайшее время поедет на реабилитацию в одно из специализированных медицинских учреждений Подмосковья. Ресурс указывал, что специалисты будут проводить ей дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после болезни.

О том, что 38-летнюю МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением легких, стало известно 15 июня. В своем аккаунте в Instagram певица сообщила, что чувствовала недомогание в течение нескольких дней, при котором у нее поднималась температура до 39 градусов. При этом все ПЦР-тесты на коронавирус, которые сдавала артистка, показывали отрицательный результат. В дальнейшем врачи были вынуждены ввести МакSим в искусственную кому и подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Марина Абросимова (МакSим)

Певица окончательно вышла из состояния медикаментозного сна в начале августа. Через четыре дня Абросимова полностью пришла в сознание и отвечала на вопросы врачей.

9 августа она впервые обратилась к поклонникам после выхода из медикаментозного сна. Спустя еще четыре дня МакSим выписали из больницы. Отмечалось, что дома за ней будут наблюдать врачи, говорила тогда Богушевская. Она добавила, что через 20 дней певице снимут швы, оставшиеся после трубок от искусственной вентиляции легких.

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