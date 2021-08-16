Менеджер МакSим опровергла сообщения о ее реабилитации в Подмосковье

Марина Абросимова (МакSим) (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, продолжит лечиться на дому, она не отправится в подмосковный реабилитационный центр. Об этом РБК сообщил пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

Так она прокомментировала сообщения Telegram-канала Mash о том, что Абросимова в ближайшее время поедет на реабилитацию в одно из специализированных медицинских учреждений Подмосковья. Ресурс указывал, что специалисты будут проводить ей дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после болезни.

О том, что 38-летнюю МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением легких, стало известно 15 июня. В своем аккаунте в Instagram певица сообщила, что чувствовала недомогание в течение нескольких дней, при котором у нее поднималась температура до 39 градусов. При этом все ПЦР-тесты на коронавирус, которые сдавала артистка, показывали отрицательный результат. В дальнейшем врачи были вынуждены ввести МакSим в искусственную кому и подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Певица окончательно вышла из состояния медикаментозного сна в начале августа. Через четыре дня Абросимова полностью пришла в сознание и отвечала на вопросы врачей.