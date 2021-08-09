МакSим обратилась к поклонникам впервые после выхода из комы

Марина Абросимова (МакSим) (Фото: Анна Салынская / ТАСС)

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, впервые после выхода из комы обратилась в Instagram к своим поклонникам.

«Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», — написала она, поблагодарив их за поддержку.

Она также рассказала, что ее переводят из реанимации в обычную палату. «Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения», — написала МакSим.

Певица рассказала, что сейчас врачи запретили ей летать и выступать. «Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», — добавила певица.

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