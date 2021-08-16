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Общество ,  
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Россия увеличит число регулярных рейсов на египетские курорты

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

С 27 августа увеличится число регулярных рейсов на египетские курорты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, вместо пяти рейсов по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будет 15 рейсов в неделю. Из аэропортов остальной части России, из которых возобновили рейсы в эти города, будет по одному рейсу в неделю на каждом маршруте.

Первый рейс из России в Шарм-эль-Шейх. Видео
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Россия возобновила авиасообщение с Египтом 9 августа. Причем допуск на полеты от Росавиации получили десять российских авиакомпаний — «Победа», «Аэрофлот», S7, NordStar, SmartAvia, «Уральские авиалинии», NordWind, AzurAir. 7 августа представитель авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») сообщил, что загрузка первых рейсов на египетские курорты составила 100%.

Рейсов из России на курорты Египта не было с 2015 года, когда произошла авиакатастрофа с самолетом компании «Когалымавиа». Лайнер взорвался после вылета из Шарм-эш-Шейха, погибли 224 человека. Российские правоохранительные органы заявили, что это был теракт. В 2018 году были возобновлены регулярные воздушные перевозки в Каир.

Египет Хургада авиарейсы авиасообщение с Египтом
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