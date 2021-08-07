В «России» сообщили о 100-процентной загрузке рейсов на курорты Египта

Загрузка первых рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх составляет 100%, сообщил «Известиям» представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков. «России» первой из отечественных перевозчиков разрешили возить туристов на курорты Египта.

Представитель авиакомпании связал ажиотаж с отложенным спросом. «Глубину бронирований видим в том числе и по датам детских осенних каникул», — сказал он. Они пройдут с 4 по 10 октября при учебе по триместрам.

Авиакомпания «Россия» получила разрешение на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду 29 июля. Она сможет выполнять два регулярных рейса из Москвы. Россия возобновляет авиасообщение с египетскими курортами 9 августа.

Накануне Росавиация выдала разрешение еще восьми авиакомпаниям. Так, регулярные рейсы на египетские курорты будут выполнять «Победа», «Аэрофлот», S7, NordStar, SmartAvia, «Уральские авиалинии», NordWind, AzurAir.