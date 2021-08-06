В Египет смогут летать 10 российских авиакомпаний

Восемь перевозчиков получили допуски на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, еще один — в Каир. Также ранее «Россия» получила допуски на полеты на курорты. Вопрос о разрешении на полеты будет решать оперативный штаб

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Росавиация выдала допуски восьми авиакомпаниям на выполнение регулярных рейсов на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщается на сайте регулятора.

Так, допуски получили «Победа», «Аэрофлот», S7, NordStar, SmartAvia, «Уральские авиалинии», NordWind, AzurAir. Они собираются ставить рейсы из Москвы, Калининграда, Тюмени, Челябинска, Омска, Саратова, Перми, Самары, Казани, Екатеринбурга, Волгограда, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других российских городов. Санкт-Петербурга в списке нет.

Из приказа Росавиации следует, что на маршруты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх межведомственная комиссия приняла решение выдать допуски трем авиакомпаниям: «Аэрофлоту», его «дочке» — лоукостеру «Победа» — и S7. При этом «Победе» допуск выдан на период действия административного разрешения авиационных властей Египта. «Аэрофлоту» допуск будет выдан после предоставления такого разрешения. A S7 получила обыкновенный допуск, без участия египетских авиавластей.

В «Победе» отказались от комментариев. РБК направил запросы представителям «Аэрофлота».

«S7 Airlines приветствует решение по распределению допусков к полетам в Египет и ожидает дальнейших согласований властей России и Египта по возобновлению авиасообщения на египетские курорты», — сообщила РБК пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова.