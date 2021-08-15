Reuters сообщил об отправке Пентагоном в Кабул 1 тыс. военных

Минобороны США направило в столицу Афганистана дополнительный воинский контингент в составе 1 тыс. человек для помощи в эвакуации, передает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

По словам собеседника агентства, речь идет о бойцах 82-й воздушно-десантной дивизии. Таким образом, общее число американских военных в Кабуле, по оценкам Минобороны, должно составить 6 тыс. человек.

Направить 1 тыс. военнослужащих в Афганистан ранее, 15 августа, поручил президент США Джо Байден. По его словам, это должно помочь «упорядоченно и безопасно» сократить американское присутствие в стране.

В апреле президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, где они находились с 2001 года. К началу июля из страны было выведено 90% воинского контингента.