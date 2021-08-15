Reuters сообщил об отправке Пентагоном в Кабул 1 тыс. военных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Американские ученые назвали главный симптом рака поджелудочной железы Общество, 00:01 Богатейшими кандидатами в Думу оказались производители лекарств и свеклы Политика, 00:00 Что ждет Афганистан после возвращения под власть талибов Политика, 15 авг, 23:56 Искусство сна: ретроспектива и загадки магического реализма РБК и Okko, 15 авг, 23:50 Гончаренко рассказал о конфликте между игроками «Краснодара» Спорт, 15 авг, 23:45 Талибы взяли под контроль государственное ТВ и выступили с заявлением Политика, 15 авг, 23:38 Количество осадков в Геленджике в четыре раза превысило месячную норму Общество, 15 авг, 23:30 Reuters сообщил об отправке Пентагоном в Кабул 1 тыс. военных Политика, 15 авг, 23:06 Что происходит в захваченном талибами Афганистане. Фоторепортаж Политика, 15 авг, 23:01  Совбез ООН соберут из-за захвата Афганистана талибами Политика, 15 авг, 22:56 Федерер пропустит остаток сезона из-за операции на колене Спорт, 15 авг, 22:50 Появились видео и фото с талибами в президентском дворце Политика, 15 авг, 22:45 «Талибан» объявил о захвате Афганистана. Главное Политика, 15 авг, 22:41 Главный тренер «Локомотива» оценил игру команды в матче с «Зенитом» Спорт, 15 авг, 22:27
Политика ,  
0 

Reuters сообщил об отправке Пентагоном в Кабул 1 тыс. военных

Минобороны США направило в столицу Афганистана дополнительный воинский контингент в составе 1 тыс. человек для помощи в эвакуации, передает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

По словам собеседника агентства, речь идет о бойцах 82-й воздушно-десантной дивизии. Таким образом, общее число американских военных в Кабуле, по оценкам Минобороны, должно составить 6 тыс. человек.

«Талибан» объявил о захвате Афганистана. Главное
Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

Направить 1 тыс. военнослужащих в Афганистан ранее, 15 августа, поручил президент США Джо Байден. По его словам, это должно помочь «упорядоченно и безопасно» сократить американское присутствие в стране.

В апреле президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, где они находились с 2001 года. К началу июля из страны было выведено 90% воинского контингента.

На этом фоне активизировалось запрещенное в России террористическое движение «Талибан». 15 августа талибы заявили, что взяли под контроль всю территорию страны. В этот же день боевики вошли в президентский дворец в Кабуле. Незадолго до этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Что происходит в захваченном талибами Афганистане. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

США, в свою очередь, начали эвакуацию своего посольства. К вывозу своих дипломатов приступили также Дания, Норвегия, Германия и Британия. Россия еще в июле перевела сотрудников консульства в Мазари-Шарифе в Узбекистан, но закрывать посольство пока не планирует. Сами талибы заявили15 августа, что у них «хорошие отношения» с Москвой, и они гарантируют безопасность российским дипломатам.

Пентагон США Кабул военнослужащие эвакуация
Материалы по теме
Совбез ООН соберут из-за захвата Афганистана талибами
Политика
Президент Афганистана объяснил побег из страны
Политика
Талибы воссоздадут Исламский Эмират в Афганистане
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter