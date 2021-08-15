Посла Великобритании в Афганистане эвакуируют в срочном порядке

Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу будет в экстренном порядке эвакуирован из страны. Об этом сообщили издания The Sunday Telegraph и The Times со ссылкой на источники.

«Великобритания эвакуирует своего посла и сотрудников и больше не будет содержать там пост посольства», — сказано в сообщении.

По информации Telegraph, изначально предполагалось, что британское посольство в Афганистане в целях безопасности может быть перенесено на территорию аэропорта Кабула, однако из-за стремительного наступления «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России), соответствующие планы были пересмотрены. Отмечается, что за последние дни число сотрудников дипмиссии Соединенного Королевства в исламской республике сократилось с 500 человек до «нескольких десятков», включая Бристоу.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что «наблюдение за скатыванием страны к гражданской войне и продвижением талибов — болезненный опыт для всех». При этом он подчеркнул, что после заявления американского руководства о выводе войск из Афганистана Лондон «не мог действовать в одиночку».