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Конфликт в Афганистане ,  
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Посла Великобритании в Афганистане эвакуируют в срочном порядке

Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу будет в экстренном порядке эвакуирован из страны. Об этом сообщили издания The Sunday Telegraph и The Times со ссылкой на источники.

«Великобритания эвакуирует своего посла и сотрудников и больше не будет содержать там пост посольства», — сказано в сообщении.

По информации Telegraph, изначально предполагалось, что британское посольство в Афганистане в целях безопасности может быть перенесено на территорию аэропорта Кабула, однако из-за стремительного наступления «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России), соответствующие планы были пересмотрены. Отмечается, что за последние дни число сотрудников дипмиссии Соединенного Королевства в исламской республике сократилось с 500 человек до «нескольких десятков», включая Бристоу.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что «наблюдение за скатыванием страны к гражданской войне и продвижением талибов — болезненный опыт для всех». При этом он подчеркнул, что после заявления американского руководства о выводе войск из Афганистана Лондон «не мог действовать в одиночку».

CBS сообщил об эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле за 36 часов
Политика

«Талибан» начал масштабное наступление в Афганистане, после того как США и их союзники, в том числе британцы, начали выводить из республики войска. К началу июля страну покинули более 90% американского военного контингента. Полностью вывести войска в США планируют к концу августа. 12 августа боевики группировки захватили второй по размеру город страны Кандагар. На данный момент под контролем правительства находятся 9 из 34 столиц провинций Афганистана, включая Кабул (население 4 млн).

На фоне усиления позиций талибов страны начали закрывать посольства и консульства в Афганистане. Свои посольства в том числе закроют Норвегия и Дания, а Германия сократит численность штата дипмиссии до «абсолютного минимума». Власти США поручили сотрудникам посольства уничтожить предметы, на которых изображены флаг США или логотипы американских ведомств, и секретные документы. Телеканал CBS также сообщил об эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле в течении ближайших 36 часов.

Лондон, в свою очередь, допускал использование ВВС для эвакуации британцев из Афганистана. «Премьер-министр согласился использовать военную поддержку для реализации следующего этапа вывоза британских граждан из страны», — говорилось в заявлении Минобороны. Там также уточнили, что операцию будут осуществлять 600 военнослужащих.

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посол эвакуация Афганистан Великобритания
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