Талибы взяли под контроль город Мехтарлам на востоке Афганистана

Движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) объявило о переходе под свой контроль города Мехтарлам — административного центра провинции Лагман на востоке Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид в Twitter.

«Под наш контроль перешел город Мехтарлам — столица провинции Лагман», — сказано в сообщении.

По его словам, губернатор, начальник полиции, разведывательный центр и все его подразделения перешли под полный контроль движения. «Увидев раненых враг бежал. Большое количество оружия, инструментов и снаряжения попало в руки моджахедов», — добавил Муджахид.

«Талибан» начал масштабное наступление в Афганистане, после того как США и их союзники начали выводить из республики войска. К началу июля страну покинули более 90% американского военного контингента. Полностью вывести войска в США планируют к концу августа. 12 августа боевики группировки захватили второй по размеру город страны Кандагар, а также четыре других крупных города в Афганистане: Газни, Герат, Таринкот и Калайи-Нау. 14 августа был взят Мазари-Шариф — четвертый по величине афганский город. По прогнозу спецслужб США, талибы возьмут Кабул через три месяца.