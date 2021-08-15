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Политика ,  
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Талибы взяли под контроль город Мехтарлам на востоке Афганистана

Движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) объявило о переходе под свой контроль города Мехтарлам — административного центра провинции Лагман на востоке Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид в Twitter.

«Под наш контроль перешел город Мехтарлам — столица провинции Лагман», — сказано в сообщении.

По его словам, губернатор, начальник полиции, разведывательный центр и все его подразделения перешли под полный контроль движения. «Увидев раненых враг бежал. Большое количество оружия, инструментов и снаряжения попало в руки моджахедов», — добавил Муджахид.

Джо Байден поручил добиться политического урегулирования в Афганистане
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«Талибан» начал масштабное наступление в Афганистане, после того как США и их союзники начали выводить из республики войска. К началу июля страну покинули более 90% американского военного контингента. Полностью вывести войска в США планируют к концу августа. 12 августа боевики группировки захватили второй по размеру город страны Кандагар, а также четыре других крупных города в Афганистане: Газни, Герат, Таринкот и Калайи-Нау. 14 августа был взят Мазари-Шариф — четвертый по величине афганский город. По прогнозу спецслужб США, талибы возьмут Кабул через три месяца.

На фоне усиления позиций талибов страны начали закрывать посольства и консульства в Афганистане. Свои посольства в том числе закроют Норвегия и Дания, а Германия сократит численность штата дипмиссии до «абсолютного минимума». Власти США поручили сотрудникам посольства уничтожить предметы, на которых изображены флаг США или логотипы американских ведомств, и секретные документы.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, поручил развернуть в Афганистане в общей сложности 5 тыс. военнослужащих США «для обеспечения безопасного вывода персонала США и партнеров, безопасной эвакуации помогавших нам афганцев».

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