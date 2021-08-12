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Талибы заявили о захвате пяти городов Афганистана за день

За последние боевикам удалось захватить пять крупных городов в Афганистане: Герат, Кандагар, Ганзи, Калайи-Нау и Талинкот
Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters
Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватил третий по величине город Афганистана Герат. Об этом сообщил спикер организации Забихула Муджахид в Twitter. Корреспондент AFP в Герате ранее сообщал, что флаг движения установили над зданием штаб-квартиры полиции города.

  • Кроме того, талибам удалось захватить провинцию Бадгис, которая на севере граничит с Туркменистаном, а также ее столицу Калайи-Нау — пятый по размеру город страны.
  • Также сегодня «Талибан» установил контроль над городом Газни, столицей одноименной провинции. Город находится в 130 км к юго-западу от столицы. Утром талибам удалось без сопротивления захватить город Талинкот и одноименную провинцию.
  • Ранее талибы заявили о захвате Кандагара — второго по величине города страны. Официально эта информация по-прежнему не подтверждена, хотя власти признали, что талибы вошли в город.

«Талибан» заявил о захвате Кандагара
Политика
Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Таким образом «Талибан» контролирует столицы 12 провинций. Талибы усилили атаки против правительственных военных и организовали наступление, после того как США вывели большую часть своего военного контингента из страны, завершив самую продолжительную военную операцию в истории страны.

После сообщений о захвате Кандагара посольство США в Афганистане попросило американских граждан, которые пребывают в стране, покинуть ее с помощью коммерческих рейсов.

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Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны войск США, после которого «Талибан» пошел в наступление и начал отбивать территории у властей страны. Уже 22 июля в организации заявляли, что контролируют 90% границ Афганистана. Разведка США считает, что талибы могут захватить столицу Афганистана — Кабул — в течение ближайших 90 дней, писали со ссылкой на источники CNN и Reuters.

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В начале августа США направили в Афганистан бомбардировщики, самолеты огневой поддержки и боевые беспилотники для борьбы с талибами. Россия провела совместные с Таджикистаном и Узбекистаном военные учения на границе с Афганистаном. «Мы будем продолжать проводить такие учения, для того чтобы, как говорили раньше, литературным языком, «держать порох сухим», — пояснял министр обороны России Сергей Шойгу.

Автор
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Афганистан Талибан война
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