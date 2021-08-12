Талибы заявили о захвате пяти городов Афганистана за день

За последние боевикам удалось захватить пять крупных городов в Афганистане: Герат, Кандагар, Ганзи, Калайи-Нау и Талинкот

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватил третий по величине город Афганистана Герат. Об этом сообщил спикер организации Забихула Муджахид в Twitter. Корреспондент AFP в Герате ранее сообщал, что флаг движения установили над зданием штаб-квартиры полиции города.

Кроме того, талибам удалось захватить провинцию Бадгис, которая на севере граничит с Туркменистаном, а также ее столицу Калайи-Нау — пятый по размеру город страны.

— пятый по размеру город страны. Также сегодня «Талибан» установил контроль над городом Газни , столицей одноименной провинции. Город находится в 130 км к юго-западу от столицы. Утром талибам удалось без сопротивления захватить город Талинкот и одноименную провинцию.

, столицей одноименной провинции. Город находится в 130 км к юго-западу от столицы. Утром талибам удалось без сопротивления захватить город и одноименную провинцию. Ранее талибы заявили о захвате Кандагара — второго по величине города страны. Официально эта информация по-прежнему не подтверждена, хотя власти признали, что талибы вошли в город.

Таким образом «Талибан» контролирует столицы 12 провинций. Талибы усилили атаки против правительственных военных и организовали наступление, после того как США вывели большую часть своего военного контингента из страны, завершив самую продолжительную военную операцию в истории страны.

После сообщений о захвате Кандагара посольство США в Афганистане попросило американских граждан, которые пребывают в стране, покинуть ее с помощью коммерческих рейсов.