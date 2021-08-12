Талибы заявили о захвате пяти городов Афганистана за день
«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватил третий по величине город Афганистана Герат. Об этом сообщил спикер организации Забихула Муджахид в Twitter. Корреспондент AFP в Герате ранее сообщал, что флаг движения установили над зданием штаб-квартиры полиции города.
- Кроме того, талибам удалось захватить провинцию Бадгис, которая на севере граничит с Туркменистаном, а также ее столицу Калайи-Нау — пятый по размеру город страны.
- Также сегодня «Талибан» установил контроль над городом Газни, столицей одноименной провинции. Город находится в 130 км к юго-западу от столицы. Утром талибам удалось без сопротивления захватить город Талинкот и одноименную провинцию.
- Ранее талибы заявили о захвате Кандагара — второго по величине города страны. Официально эта информация по-прежнему не подтверждена, хотя власти признали, что талибы вошли в город.
Таким образом «Талибан» контролирует столицы 12 провинций. Талибы усилили атаки против правительственных военных и организовали наступление, после того как США вывели большую часть своего военного контингента из страны, завершив самую продолжительную военную операцию в истории страны.
После сообщений о захвате Кандагара посольство США в Афганистане попросило американских граждан, которые пребывают в стране, покинуть ее с помощью коммерческих рейсов.