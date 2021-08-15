США решили эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле за 36 часов

Большинство сотрудников американского посольства в Афганистане будут эвакуированы в течение ближайших 36 часов. Об этом со ссылкой на источники в военных и дипломатических кругах сообщил телеканал CBS.

«Посольство США в Кабуле будет эвакуировано в течение следующих 36 часов, кроме горстки ключевых сотрудников. Все американские дипломаты должны покинуть страну полностью к 31 августа», — сказано в сообщении.

По информации телеканала, в посольстве останутся несколько специальных агентов из Бюро дипломатической службы безопасности и посол. «Остальные сотрудники посольства, а также ожидающие получения специальных иммиграционных виз, местные сотрудники и их семьи будут доставлены в международный аэропорт Кабула», — уточнили там.

«Талибан» (группировка признана террористической в России и запрещена) начал масштабное наступление в Афганистане, после того как США и их союзники начали выводить из республики войска. К началу июля страну покинули более 90% американского военного контингента. Полностью вывести войска в США планируют к концу августа. 12 августа боевики группировки захватили второй по размеру город страны Кандагар. На данный момент под контролем правительства находятся 10 из 34 столиц провинций Афганистана, включая Кабул (население 4 млн).