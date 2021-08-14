Лондон допустил использование ВВС для эвакуации британцев из Афганистана

Британские власти могут задействовать ВВС для эвакуации своих граждан из Афганистана, сообщило министерство обороны страны на своем сайте.

«Из-за недавних событий в Афганистане премьер-министр согласился использовать военную поддержку для реализации следующего этапа вывоза британских граждан из страны, включая использование самолетов Королевских ВВС, если в этом возникнет необходимость», — говорится в сообщении.

Операция по эвакуации уже получила свое название — Pitting. Ее будут осуществлять 600 военнослужащих. Они уже начали развертывание операции. В мероприятиях будет участвовать 16-я воздушно-штурмовая бригада.

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