При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее 20 человек

Танкер взорвался в районе Аккар. Еще около сотни человек пострадали

Жертвами взрыва газового танкера в ливанском Аккаре стали как минимум 20 человек, еще около 100 человек пострадали. Об этом сообщил Ливанский Красный Крест в Twitter.

«Наши команды транспортировали 20 тел и более семи пострадавших при взрыве танкера в Аккаре в местные госпитали», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают 22 команды Красного Креста.

По информации телеканала AlArabiya, в результате взрыва пострадали не менее 100 человек. Инцидент произошел в районе Тлейл города Аккар. Причины взрыва не уточняются.