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При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее 20 человек

Танкер взорвался в районе Аккар. Еще около сотни человек пострадали

Жертвами взрыва газового танкера в ливанском Аккаре стали как минимум 20 человек, еще около 100 человек пострадали. Об этом сообщил Ливанский Красный Крест в Twitter.

«Наши команды транспортировали 20 тел и более семи пострадавших при взрыве танкера в Аккаре в местные госпитали», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают 22 команды Красного Креста.

По информации телеканала AlArabiya, в результате взрыва пострадали не менее 100 человек. Инцидент произошел в районе Тлейл города Аккар. Причины взрыва не уточняются.

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Политика
Фото:Gil Eliyahu / Reuters

В августе прошлого года в столице Ливана — Бейруте произошел мощный взрыв, уничтоживший значительную часть порта и повредивший многие здания в городе. тогда погибли более ста человек. Городские власти оценили ущерб от взрыва в порту до $15 млрд. Без жилья остались около 300 тыс. человек.

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Предварительной причиной взрыва власти назвали сварочные работы на складе, где уже шесть лет хранилось 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошел пожар с последующим взрывом. Селитру конфисковали с судна Rhosus в сентябре 2014 года, оно принадлежало уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину, утверждали моряки, работавшие на Rhosus.

Автор
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Ливан взрыв танкер порт
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