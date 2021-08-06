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Армия Израиля начала обстрел ракетных установок в Ливане

Фото: Gil Eliyahu / Reuters
Фото: Gil Eliyahu / Reuters

Армия Израиля начала наносить удары по пусковым установкам в Ливане в ответ на ракетный обстрел с его территории. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем аккаунте в Twitter.

«В ответ на 10+ ракет, только что выпущенных по Израилю из Ливана, в настоящее время мы наносим удары по пусковым установкам в Ливане», — говорится в публикации. В пресс-службе добавили, что Армия обороны Израиля не оставит без ответа нападение на мирное население страны.

Большинство снарядов перехватила система противовоздушной обороны (ПВО), остальные разорвались в незаселенной местности, отмечается в сообщении. Позднее телеканал Al Hadath сообщил, что ополчение Ливана признало выпуск более 15 ракет по Израилю.

По его информации, временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане призвали Израиль и ополченцев немедленно прекратить обстрел.

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Фото:Uriel Sinai / Getty Images

Накануне пресс-служба армии сообщила, что сирены тревоги сработали на севере Израиля.

Обстрел произошел второй раз за неделю. 4 августа Ливан выпустил по территориям на севере страны три ракеты, две из которых приземлились в Израиле, а одна упала в Ливане. Как сообщила тогда в Twitter национальная служба скорой помощи «Маген Давид Адом», после активации сирен сведений о пострадавших не поступало.

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Сообщения об обстрелах Израиля с территории Ливана поступают регулярно. Другой аналогичный инцидент произошел в мае текущего года — тогда со стороны Ливана также выпустили три ракеты.

Ответственность за обстрел взяла на себя ливанская группировка «Хезболла», передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление организации. По словам ее представителей, «Хезболла» начала обстрел в ответ на налеты израильской авиации на южный Ливан.

В 2006 году произошел конфликт между Израилем и «Хезболлой», который продолжался чуть более месяца. Он получил название Вторая ливанская война и сопровождался массированным ракетным обстрелом израильских северных городов и поселений со стороны движения «Хезболла», которое контролировало южные районы Ливана. Израиль в ответ начал проводить наземную операцию на этих территориях. Конец конфликту положила резолюция Совета Безопасности ООН от 11 августа 2006 года о прекращении огня. Это первый обстрел Израиля «Хезболлой» за 15 лет.

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