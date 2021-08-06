Армия Израиля начала обстрел ракетных установок в Ливане

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Армия Израиля начала наносить удары по пусковым установкам в Ливане в ответ на ракетный обстрел с его территории. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем аккаунте в Twitter.

«В ответ на 10+ ракет, только что выпущенных по Израилю из Ливана, в настоящее время мы наносим удары по пусковым установкам в Ливане», — говорится в публикации. В пресс-службе добавили, что Армия обороны Израиля не оставит без ответа нападение на мирное население страны.

Большинство снарядов перехватила система противовоздушной обороны (ПВО), остальные разорвались в незаселенной местности, отмечается в сообщении. Позднее телеканал Al Hadath сообщил, что ополчение Ливана признало выпуск более 15 ракет по Израилю.

По его информации, временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане призвали Израиль и ополченцев немедленно прекратить обстрел.