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Общество ,  
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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 26 человек

Количество пострадавших в результате взрыва автобуса в Воронеже выросло до 26 человек, из которых двое скончались. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«К сожалению, число пострадавших от взрыва в маршрутке растет. Теперь их 26, из которых двое умерли. <...> В медучреждениях Воронежа лечатся 19 человек», — написал он.

Губернатор уточнил, что 16 человек находятся в Больнице скорой медицинской помощи № 1. Четверо из них в в удовлетворительном состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Еще три человека находятся в Воронежской областной клинической больнице № 1. «Один из них с ожогами 1-2 степени находится в реанимации. Второй, которого вчера перевели из БСМП № 1, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами. Третьего пострадавшего сегодня перевели в реанимацию из БСМП № 1», — добавил он.

Ранее Гусев также пообещал компенсации пострадавшим и близким погибших при взрыве. «Родные погибших получат по 1 млн руб. Тяжелораненые — по 500 тыс. руб. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», — заявил он.

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Бастрыкин поручил центральному аппарату СК расследовать взрыв в Воронеже
Общество
Фото:СК РФ

Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа. В момент взрыва в нем находились 35 пассажиров, были заняты все сидячие места. Ранее сообщалось о 24 пострадавших в результате взрыва, двое из которых позднее умерли.

Причина взрыва в данный момент точно не установлена, однако источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе произошел взрыв газа. В мэрии Воронежа, в свою очередь, заявили РБК, что «по паспорту» автобус был дизельным. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщали, что специалисты-взрывотехники ФСБ и криминалисты СК приступили к изучению материалов с места происшествия и что правоохранительные органы ведут поиск причастных к взрыву.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК всесторонне расследовать взрыв в Воронеже. В ведомстве также сообщили о создании следственно-оперативной группы, которая будет заниматься расследованием. «Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в СК.

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

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