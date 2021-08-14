Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 26 человек

Количество пострадавших в результате взрыва автобуса в Воронеже выросло до 26 человек, из которых двое скончались. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«К сожалению, число пострадавших от взрыва в маршрутке растет. Теперь их 26, из которых двое умерли. <...> В медучреждениях Воронежа лечатся 19 человек», — написал он.

Губернатор уточнил, что 16 человек находятся в Больнице скорой медицинской помощи № 1. Четверо из них в в удовлетворительном состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Еще три человека находятся в Воронежской областной клинической больнице № 1. «Один из них с ожогами 1-2 степени находится в реанимации. Второй, которого вчера перевели из БСМП № 1, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами. Третьего пострадавшего сегодня перевели в реанимацию из БСМП № 1», — добавил он.

Ранее Гусев также пообещал компенсации пострадавшим и близким погибших при взрыве. «Родные погибших получат по 1 млн руб. Тяжелораненые — по 500 тыс. руб. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», — заявил он.

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