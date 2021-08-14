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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24 человек

Фото: Роман Демьяненко / РИА Новости
Фото: Роман Демьяненко / РИА Новости

Число пострадавших в результате взрыва автобуса в Воронеже выросло до 24, сообщили РБК в областном депздраве.

«Количество пострадавших увеличилось до 24 человек, из них двое умерли. Трое пациентов в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, шестерым помощь оказана амбулаторно», — заявили в депздраве Воронежа.

На лечении в медицинских учреждениях города остаются 16 из 24 пострадавших при взрыве. Три пациента находятся в реанимации, состояние двух из них оценивается как тяжелое. Они получили ожоги, ушибы легких и множественные ссадины. Состояние еще 13 человек оценивают как средней тяжести.

Минздрав уточнил состояние пострадавших после взрыва в Воронеже
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Фото:Кристина Бражникова / ТАСС

Губернатор области Александр Гусев пообещал компенсации пострадавшим и близким погибших при взрыве. «Родные погибших получат по 1 млн руб. Тяжелораненые — по 500 тыс. руб. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», — заявил он.

Взрыв в автобусе в Воронеже случился 12 августа. На его борту находились 35 пассажиров, все сидячие места были заняты. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

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