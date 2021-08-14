Дуров назвал место Telegram в списке самых загружаемых приложений

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Мессенджер Telegram стал седьмым самым загружаемым приложением в мире. Об этом сообщил основатель приложения Павел Дуров.

«Трудно поверить, что прошло восемь лет с тех пор, как Telegram впервые появился в App Store. Согласно исследованию, опубликованному на прошлой неделе, Telegram стал седьмым самым загружаемым приложением в мире в 2020 году. Это неудивительно: в течение последних нескольких лет Telegram был самым многофункциональным и удобным приложением для обмена сообщениями в мире», — написал Дуров.

Основатель Telegram также отметил, что «каждая добавляемая функция заставляет думать о новых улучшениях, которые еще предстоит реализовать».

Telegram был запущен 14 августа 2013 года. В апреле 2018 года суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора заблокировать мессенджер в России. У ФСБ были претензии к Telegram, так как он не предоставил ключи дешифрования сообщений пользователей. В результате ведомство заблокировало IP-адреса, используемые мессенджером, но, несмотря на это, Telegram оставался доступным в стране.