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Дуров назвал место Telegram в списке самых загружаемых приложений

Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Мессенджер Telegram стал седьмым самым загружаемым приложением в мире. Об этом сообщил основатель приложения Павел Дуров.

«Трудно поверить, что прошло восемь лет с тех пор, как Telegram впервые появился в App Store. Согласно исследованию, опубликованному на прошлой неделе, Telegram стал седьмым самым загружаемым приложением в мире в 2020 году. Это неудивительно: в течение последних нескольких лет Telegram был самым многофункциональным и удобным приложением для обмена сообщениями в мире», — написал Дуров.

Основатель Telegram также отметил, что «каждая добавляемая функция заставляет думать о новых улучшениях, которые еще предстоит реализовать».

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Telegram был запущен 14 августа 2013 года. В апреле 2018 года суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора заблокировать мессенджер в России. У ФСБ были претензии к Telegram, так как он не предоставил ключи дешифрования сообщений пользователей. В результате ведомство заблокировало IP-адреса, используемые мессенджером, но, несмотря на это, Telegram оставался доступным в стране.

В апреле 2020 года депутаты Госдумы составили законопроект о прекращении блокировок Telegram. В документе отмечалось, что «декларативная блокировка мессенджера» наносит урон престижу государственной власти. В июне того же года Роскомнадзор снял ограничения на работу мессенджера.

В феврале 2021 года Дуров заявил, что популярность мессенджера заключается в последовательности при защите конфиденциальности пользователей и улучшении качества приложения. По его словам, с момента запуска мессенджера количество пользователей росло более чем на 40% каждый год. Согласно данным аналитической компании Sensor Tower, к январю общее количество установок мессенджера достигло 63 млн.

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