Дуров раскрыл секрет успеха Telegram

Секрет популярности мессенджера Telegram заключается в последовательности при защите конфиденциальности пользователей и улучшении качества приложения. Об этом сообщил основатель и генеральный директор мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — написал Дуров.

Он сообщил, что Telegram в январе стал наиболее часто загружаемым мобильным приложением в мире. По словам Дурова, с момента запуска мессенджера в 2013 году количество пользователей росло более чем на 40% каждый год.

По данным аналитической компании Sensor Tower, в январе Telegram стал самым скачиваемым приложением у пользователей Android, на iOS приложение занимает четвертое место. Общее количество установок мессенджера достигло 63 млн, что в 3,8 раза больше, чем в январе прошлого года.