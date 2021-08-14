В Анапе из-за потопа эвакуировали более 450 человек

В Анапе из-за подтоплений власти эвакуировали 458 человек, сообщается на сайте городской администрации.

«На курорте продолжается комплексная работа по устранению последствий удара стихии. В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек», — говорится в сообщении.

Там указали, что людей эвакуировали из детского лагеря «Огонек», пансионата «Соловей», санатория «Бригантина», базы отдыха «Динамо», а также частных домовладений поселка Виноградного. Граждан разместили на семи объектах.

В руководстве города добавили, что сейчас есть резерв для расселения еще более 350 человек. «Работа по поиску дополнительных мест на случай ухудшения обстановки продолжается», — заключили в городской администрации.