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В Анапе из-за потопа эвакуировали более 450 человек

В Анапе из-за подтоплений власти эвакуировали 458 человек, сообщается на сайте городской администрации.

«На курорте продолжается комплексная работа по устранению последствий удара стихии. В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек», — говорится в сообщении.

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Там указали, что людей эвакуировали из детского лагеря «Огонек», пансионата «Соловей», санатория «Бригантина», базы отдыха «Динамо», а также частных домовладений поселка Виноградного. Граждан разместили на семи объектах.

В руководстве города добавили, что сейчас есть резерв для расселения еще более 350 человек. «Работа по поиску дополнительных мест на случай ухудшения обстановки продолжается», — заключили в городской администрации.

В ночь на 13 августа в Анапе выпало 109 мм осадков. Это — трехмесячная норма. Сильные ливни привели к потопам: затопило частные домовладения, улицы, смыло пляж.

Всего в Краснодарском крае затопило 352 частных домовладения, 878 придомовых территорий и четыре детских лагеря. Из лагерей эвакуировали более 900 детей.

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