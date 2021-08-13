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На Кубани из-за ливней эвакуировали более 900 детей из летних лагерей

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Несколько детских лагерей оказались затоплены в результате сильных ливней в Краснодарском крае, эвакуированы более 900 детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным ведомства, 332 человека из лагеря «Огонек» в Анапе размещены в других оздоровительных лагерях. Из лагеря «Северянка» в станице Голубицкой Темрюкского района 330 детей вывезли в школу-интернат. Также эвакуированы дети из лагерей «Лебяжий берег» и «Ровесник» в селе Ачуево Славянского района — 270 человек размещены в местной школе. «Питание везде организовано», — уточнили в МЧС.

По данным министерства, в Краснодарском крае к 19:00 подтопленными оказались 352 частных домовладения и 878 придомовых территорий. Для ликвидации последствий сформирована группировка численностью 1,3 тыс. человек и 478 единиц техники.

Кроме того, сильные дожди стали причиной отключения электричества у 29,3 тыс. человек в Краснодарском крае, сообщается на сайте Минэнерго России. «Восстановительные работы ведут десять бригад энергетиков (20 специалистов и десять единиц техники). Минэнерго России держит ситуацию на особом контроле», — сказано в сообщении.

Синоптик предупредил о «библейском потопе» в Крыму и Краснодарском крае
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

12 августа в Краснодарском крае ввели штормовые предупреждения из-за сильных осадков, ветра и подъема уровней рек. Кроме того, над морем возможно формирование смерчей, сохраняется высокая пожарная опасность.

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Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, заявил, что в Крыму и Краснодарском крае ожидается рекордное количество осадков. «Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — предупредил он. По его прогнозу, с 12 по 13 августа в Тамани выпадет 186 мм осадков, или 370% от августовской нормы.

13 августа из-за непогоды власти Анапы и Геленджика ввели режим ЧС. Ранее такие меры приняли в Новороссийске, Славянске-на-Кубани и Темрюкском районе, сообщал «РБК Краснодар».

летний лагерь эвакуация МЧС Краснодарский край
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