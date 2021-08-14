МЧС сообщило о подтоплении более 350 частных домов в Краснодарском крае

В трех муниципальных образованиях Краснодарского края подтоплено 352 частных домовладения, сообщает региональное управление МЧС на своем сайте.

«По состоянию на 19:00 13 августа 2021 года на территории Краснодарского края в 3 муниципальных образованиях подтоплено 352 частных домовладения, 878 придомовых территорий, четыре социально-значимых объекта», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что речь идет о детских оздоровительных лагерях «Огонек» в Анапе, «Северянка» в районе станицы Голубицкой в Темрюкском районе, а также «Лебяжий Берег» и «Ровесник» в селе Ачуево Славянского района.

В «Северянке» вода подтопила территорию, но не зашла в корпуса, отмечают в МЧС. Всего в лагере размещено 330 человек, которых переместили в безопасные места. Из «Огонька» эвакуировали 332 ребенка, из «Лебяжьего Берега» — 225, из «Ровесника» — 45.