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МЧС сообщило о подтоплении более 350 частных домов в Краснодарском крае

В трех муниципальных образованиях Краснодарского края подтоплено 352 частных домовладения, сообщает региональное управление МЧС на своем сайте.

«По состоянию на 19:00 13 августа 2021 года на территории Краснодарского края в 3 муниципальных образованиях подтоплено 352 частных домовладения, 878 придомовых территорий, четыре социально-значимых объекта», — говорится в сообщении.

Детей эвакуировали из затопленных лагерей в Краснодарском крае. Видео
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Там уточнили, что речь идет о детских оздоровительных лагерях «Огонек» в Анапе, «Северянка» в районе станицы Голубицкой в Темрюкском районе, а также «Лебяжий Берег» и «Ровесник» в селе Ачуево Славянского района.

В «Северянке» вода подтопила территорию, но не зашла в корпуса, отмечают в МЧС. Всего в лагере размещено 330 человек, которых переместили в безопасные места. Из «Огонька» эвакуировали 332 ребенка, из «Лебяжьего Берега» — 225, из «Ровесника» — 45.

Кроме того, в поселке Волна Революции размыт участок дороги, добавили в МЧС.

В ведомстве указали, что с придворовых территорий сейчас откачивают воду. В пяти муниципальных образованиях организовали 33 оценочных группы. К ликвидации последствий потопа привлекли 1354 чеовек и 478 единиц техники.

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12 августа МЧС ввело в Краснодарском крае предупреждение из-за сильных ливней, ветра и подъема уровней рек. Там также предупредили о формировании смерчей и при этом высокой пожароопасности.

В ночь на 13 августа трехмесячная норма осадков выпала в Анапе. Там затопило жилые дома, пляж и улицы. Из-за сильных дождей на Кубани без света остались 29,3 тыс. человек.

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