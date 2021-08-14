В Гидрометцентре предупредили о «небывалых дождях» в Крыму 14 августа

В Крыму ожидаются «небывалые дожди» в ночь на 14 августа, передает ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 мм. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 м/с», — сказал Вильфанд.

Кроме того, по словам Вильфанда, ливни с грозами и близкое к ураганному ветру шквалистое усиление до 22-27 м/с сохранятся в Сочи. Над морем в Краснодарском крае могут формироваться смерчи.

Кроме того, опасная погода 14-15 августа ожидает и ряд других регионов: Ростовскую и Саратовскую области, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский и Красноярский край, Кабардино-Балкарию. Здесь ожидаются ливни, грозы, град и скорость ветра до 25 м/с.

В Саратовской области может пройти крупный град, который способен навредить посевам, машинам и жизням людей.