«Анапский водопад»: как в городе дождем смыло пляж и затопило улицы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК Компании
Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,57
(-0,4)
Инвестиции, 12 авг, 12:35
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 86,35
(-0,28)
Инвестиции, 12 авг, 12:35
Венгрия отменила карантин для невакцинированных россиян
Общество, 12:31
Перевозчик счел нулевой вероятность взрыва двигателя автобуса в Воронеже
Общество, 12:28
Новый рекорд смертей. Самое актуальное о пандемии на 13 августа
Общество, 12:23
www.adv.rbc.ru
НАК заявил о поисках причастных ко взрыву в воронежском автобусе
Общество, 12:21
Как мы потратили 4 млн руб. и справились с проблемой опозданий в компании
Pro, 12:20
«Анапский водопад»: как в городе дождем смыло пляж и затопило улицы
Общество, 12:19
Хабаровский избирком отказал сыну Фургала в регистрации на выборы
Политика, 12:15
Взломавший проект Poly Network хакер отказался от награды в $500 тыс.
Крипто, 12:10
В Ростовской области 22 воспитанника детсада заболели сальмонеллезом
Общество, 12:09
Раскрыт салон самого маленького кроссовера Hyundai
Авто, 12:04
Клаудиньо взял в «Зените» номер Кержакова и Панова
Спорт, 12:02
Как получить коммерческую отдачу от соцсетей. Советы экспертов
РБК и Альфа-Банк, 12:00
В Подмосковье поймали предполагаемых соучастников побега из ИВС в Истре
Общество, 11:58
На Камчатке нашли тело одного из погибших при крушении Ми-8 пассажиров
Общество, 11:49
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
13 авг, 12:19
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
«Анапский водопад»: как в городе дождем смыло пляж и затопило улицы
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков. В результате затопило некоторые улицы, дома. Как выглядят последствия непогоды — в видео РБК
Video
Анапа
Дождь
пляж
потоп
Подпишитесь на YouTube РБК
Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем YouTube канале
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
Синоптик предупредил о «библейском потопе» в Крыму и Краснодарском крае
Общество
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2021
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter