Пройденная огнем площадь лесных пожаров в Якутии составила более 7 млн га

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Более 7 млн га леса было повреждено в Якутии пожарами, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников, передает ТАСС.

Эта цифра «звучит чудовищно», но министр попросил еще принять во внимание ряд фактов.

«Факт первый — вся площадь лесов в Якутии составляет 260 млн га. То есть это примерно 2–3% общей площади. <...> С другой стороны, это площадь, пройденная огнем. Большая часть — это беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник, но лиственница, эта основная порода для Якутии, остается жить», — пояснил он.

Лесные пожары начались в республике в июле, когда здесь установилась жаркая и сухая погода. С деревьев огонь перекинулся на объекты инфраструктуры и населенные пункты, и в республике объявили режим ЧС.