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Пройденная огнем площадь лесных пожаров в Якутии составила более 7 млн га

Фото: Василий Купер / AP
Фото: Василий Купер / AP

Более 7 млн га леса было повреждено в Якутии пожарами, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников, передает ТАСС.

Эта цифра «звучит чудовищно», но министр попросил еще принять во внимание ряд фактов.

«Факт первый — вся площадь лесов в Якутии составляет 260 млн га. То есть это примерно 2–3% общей площади. <...> С другой стороны, это площадь, пройденная огнем. Большая часть — это беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник, но лиственница, эта основная порода для Якутии, остается жить», — пояснил он.

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Айсен Николаев и Евгений Зиничев (в центре)

Лесные пожары начались в республике в июле, когда здесь установилась жаркая и сухая погода. С деревьев огонь перекинулся на объекты инфраструктуры и населенные пункты, и в республике объявили режим ЧС.

По данным МЧС на 13 августа, в Якутии действует 171 очаг пожара с общей площадью активного горения около 6 тыс. га. Ликвидировано 18 природных пожаров на общей площади 434 213 га. Всего же с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 1,4 тыс. лесных пожаров. На их тушение привлечены более 5 тыс. человек и более 750 единиц техники.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию и проследить за борьбой с пожарами. Путин также предписал правительству оценить обеспечение регионов тяжелой техникой для борьбы с пожарами. В случае нехватки ведомства должны обеспечить ею регион.

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