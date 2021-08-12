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Приехавший в Якутию глава МЧС оценил ситуацию с пожарами

Айсен Николаев и Евгений Зиничев (в центре)
Айсен Николаев и Евгений Зиничев (в центре) (Фото: МЧС России)

Во время поездки в Якутию глава МЧС Евгений Зиничев совместно с главой региона Айсеном Николаевым оценил с воздуха обстановку на территории Горного района, где сейчас наиболее тяжелая обстановка с лесными пожарами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Во время облета Зиничев и Николаев осмотрели развитие природных пожаров вблизи населенных пунктов Орто-Сурт, Ерт, Кептин и Асым. Пожары действуют от них на расстоянии от 5 до 15 км», — говорится в сообщении.

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Евгений Зиничев

Зиничев также посетил село Бясь-Кюель, которое пострадало от лесного пожара. На сайте МЧС написали, что вскоре взамен пострадавших частных домов здесь будут возведены благоустроенные дома из МХМ-панелей.

«В настоящий момент эвакуированные жители села находятся в пунктах временного проживания — в средней общеобразовательной школе и пришкольном интернате, а также у родственников», — говорится в сообщении.

Лесные пожары начались в Якутии в июле, когда в республике установилась жаркая и сухая погода. С деревьев огонь перекинулся на объекты инфраструктуры и населенные пункты, и в республике объявили режим ЧС.

По данным на 11 августа в Якутии действуют 172 природных пожара, 14 из них возникли за последние сутки. Всего спасатели ликвидировали 20 природных очагов горения площадью 122 372 га. Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 1415 лесных пожаров.

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Накануне президент России Владимир Путин поручил Зиничеву отправиться в Якутию и проследить за борьбой с пожарами. Путин предписал правительству оценить обеспечение регионов тяжелой техникой для борьбы с пожарами. В случае нехватки техники ведомство должно обеспечить ею регион.

Республика Саха (Якутия) МЧС Евгений Зиничев Айсен Николаев лесные пожары
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