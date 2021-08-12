Приехавший в Якутию глава МЧС оценил ситуацию с пожарами

Айсен Николаев и Евгений Зиничев (в центре) (Фото: МЧС России)

Во время поездки в Якутию глава МЧС Евгений Зиничев совместно с главой региона Айсеном Николаевым оценил с воздуха обстановку на территории Горного района, где сейчас наиболее тяжелая обстановка с лесными пожарами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Во время облета Зиничев и Николаев осмотрели развитие природных пожаров вблизи населенных пунктов Орто-Сурт, Ерт, Кептин и Асым. Пожары действуют от них на расстоянии от 5 до 15 км», — говорится в сообщении.

Зиничев также посетил село Бясь-Кюель, которое пострадало от лесного пожара. На сайте МЧС написали, что вскоре взамен пострадавших частных домов здесь будут возведены благоустроенные дома из МХМ-панелей.

«В настоящий момент эвакуированные жители села находятся в пунктах временного проживания — в средней общеобразовательной школе и пришкольном интернате, а также у родственников», — говорится в сообщении.