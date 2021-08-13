Эксперты рассказали, когда температура на Земле может вернуться в норму

«Действительно по Парижскому соглашению хотят добиться к 30-му или 40-му году нулевых выбросов, чтобы выбросы стали равны поглощению, и затем начали снижаться <...> в том, что в 2035 году что-то произойдет, — это очень размытые рамки. Наверняка целей Парижского соглашения мы не достигнем, потому что, скажем так, они достаточно амбициозные, но нужно двигаться в этом направлении, может быть, к 40-50-му году», — считает он.

По его словам, проблема глобального потепления вызвана энергетическим дисбалансом системы, когда приходящая солнечная радиация равна уходящей тепловой радиации. «Вот из-за увеличения парникового эффекта вследствие антропогенных выбросов парниковых газов этот баланс нарушен, и из-за этого растет температура», — пояснил Семенов.

Парижское соглашение было подписано представителями 196 стран в рамках климатической конференции в 2015 году. Предполагается, что документ придет на смену принятому в 1997 году Киотскому протоколу (предусматривает квоты на выброс парниковых газов).

Цель Парижского соглашения — удержать среднюю температуру на Земле на уровне до полутора градусов выше средней температуры доиндустриального периода (с 1850 по 1900 год). Среди прочего документ предусматривает сокращение выбросов парниковых газов, а также выделение примерно $100 млрд в год бедным странам для решения экологических проблем. Россия присоединилась к соглашению в сентябре 2019 года.

Днем ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что после 2035 года, согласно одной из моделей развития климата, может наступить новая климатическая эпоха. «Одна из них (из моделей — РБК) дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», — сказал он тогда. Как Тишковец позже пояснил РБК, «это всего лишь один из возможных вариантов сценария».

10 августа Межправительственная группа экспертов по климату (IPCC) при ООН опубликовала доклад, в котором зафиксировала более быстрое и интенсивное изменение климата во всех регионах и всей климатической системе на планете.

По расчетам экспертов, чтобы нормализовать температуру путем сокращения выбросов парниковых газов, в том числе углекислого, потребуется порядка 20–30 лет. Тем не менее уровень моря продолжит повышаться, а природные катаклизмы, такие как аномальная жара и ураганы, будут случаться все чаще.

Ученые также пришли к выводу, что ответственность за большинство изменений климата несет человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал доклад сигналом тревоги для всего человечества. «Этот набат оглушителен, а представленные свидетельства неоспоримы», — заявил он.