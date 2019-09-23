Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату

Ранее Кремль неоднозначно высказывался о документе, однако Владимир Путин решил его ратифицировать в том числе из-за «холодного политического расчета», писал Bloomberg

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании правительства заявил, что подписал постановление о ратификации Парижского соглашения по климату. Об этом пишет «РИА Новости».

Медведев пояснил, что возможные изменения климата представляют угрозу для экологического баланса, сельского хозяйства и, «самое главное», безопасности людей, которые живут в условиях вечной мерзлоты. Он отметил, что работы по сокращению выбросов ведутся в рамках национального проекта «Экология».

Как накануне писал Bloomberg, Россия может утвердить соглашение о ратификации 23 сентября — в день саммита ООН по климату. Источники агентства отмечали, что российское законодательство позволяет принять документ распоряжением правительства, а не проводить его через парламент. Таким образом депутаты, выступающие против ратификации, не смогут оспорить позицию Кремля, говорили собеседники Bloomberg.

Подписание соглашения Москвой произошло три с половиной года назад.