Эксперты оценили заявление о смене климатической эпохи в России

Смена климатической эпохи прогнозировалась более 20 лет назад, это ожидаемый эффект глобального потепления. Об этом РБК сообщил научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН Игорь Мохов.

«При глобальном потеплении это эффекты ожидаемые, они продолжаются последние десятилетия, эта тенденция идет. Просто сейчас более ярко и интенсивно это проявляется из-за потепления», — рассказал РБК Мохов.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила «РИА Новости», что сочетание сильных морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи. Она отметила, что смена эпохи — медленный процесс, который начался около пяти-шести лет назад.

Мохов рассказал, что при потеплении климата меняется циркуляция воздуха. В частности, увеличивается вероятность проникновения холодного воздуха с севера, арктических широт. Кроме того, могут чередоваться положительные и отрицательные температурные аномалии.

Мохов добавил, что 2021 год в целом может быть холоднее, чем предыдущий. Однако это говорит не об отсутствии глобального потепления, а об аномалии на фоне «общевековой традиции».