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Общество ,  
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Эксперты оценили заявление о смене климатической эпохи в России

Смена климатической эпохи прогнозировалась более 20 лет назад, это ожидаемый эффект глобального потепления. Об этом РБК сообщил научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН Игорь Мохов.

«При глобальном потеплении это эффекты ожидаемые, они продолжаются последние десятилетия, эта тенденция идет. Просто сейчас более ярко и интенсивно это проявляется из-за потепления», — рассказал РБК Мохов.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила «РИА Новости», что сочетание сильных морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи. Она отметила, что смена эпохи — медленный процесс, который начался около пяти-шести лет назад.

Мохов рассказал, что при потеплении климата меняется циркуляция воздуха. В частности, увеличивается вероятность проникновения холодного воздуха с севера, арктических широт. Кроме того, могут чередоваться положительные и отрицательные температурные аномалии.

Мохов добавил, что 2021 год в целом может быть холоднее, чем предыдущий. Однако это говорит не об отсутствии глобального потепления, а об аномалии на фоне «общевековой традиции».

В климате существуют определенные этапы, связанные с циркуляцией воздушных масс, рассказала позднее Позднякова РБК. Их назвали «климатической эпохой».

«Существует длительный период, когда в наших широтах преобладает западно-восточный перенос воздушных масс и бывают периоды, когда у нас происходит меридиональные процессы, то есть воздух переносится либо с севера на юг, либо с юга на север», — отметила она.

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По словам синоптика, с 2010 года ученые начали замечать преобладание меридиональных процессов.

«У нас была эпоха зональных переносов, когда в ходу была фраза «Что нам прогноз? То, что есть в Санкт-Петербурге, через сутки будет в Москве». Сейчас этого нет. Настало время преобладания меридиональных процессов», — отметила Позднякова.

Она затруднилась сказать, сколько продлится новая климатическая эпоха. Неизвестны и причины наступления эпохи, для этого недостаточно данных, подчеркнула синоптик. Позднякова отметила: экспериментальные наблюдения проводятся в России около 140 лет, что слишком мало для полного анализа климатических эпох.

Изменение климата могло напрямую повлиять на появление коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, отмечали ученые из Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета. По их предположению, содержание углекислого газа в атмосфере привело к изменению растительности на юге Китая. Это создало благоприятную среду обитания для летучих мышей.

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