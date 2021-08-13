Синоптик сообщил об изменении климата в России спустя 30 лет

В 2021 году в России изменятся климатические нормы, которые обновляются раз в 30 лет. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью радио Sputnik.

«Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались «старым» климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать «новый» климат», — объяснил Леус. Он подчеркнул, что Росгидромет пока их не утвердил и не опубликовал.

Чтобы пояснить, как меняется климат, синоптик привел пример с Москвой. «По «старому» климату в августе в Москве было десять дождливых дней и 77 мм осадков при средней температуре 16,4 градуса. При «новом» климате дождей стало чуть больше, их теперь выпадает 78 мм», — рассказал он.

Леус подчеркнул, что хотя разница составляет один мм, количество дней с осадками уже 15, так что дождь должен идти каждый второй день. «Средняя температура теперь составляет 17,6 градуса — рост более чем на градус», — добавил синоптик.