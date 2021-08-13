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Синоптик сообщил об изменении климата в России спустя 30 лет

В 2021 году в России изменятся климатические нормы, которые обновляются раз в 30 лет. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью радио Sputnik.

«Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались «старым» климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать «новый» климат», — объяснил Леус. Он подчеркнул, что Росгидромет пока их не утвердил и не опубликовал.

Чтобы пояснить, как меняется климат, синоптик привел пример с Москвой. «По «старому» климату в августе в Москве было десять дождливых дней и 77 мм осадков при средней температуре 16,4 градуса. При «новом» климате дождей стало чуть больше, их теперь выпадает 78 мм», — рассказал он.

Леус подчеркнул, что хотя разница составляет один мм, количество дней с осадками уже 15, так что дождь должен идти каждый второй день. «Средняя температура теперь составляет 17,6 градуса — рост более чем на градус», — добавил синоптик.

Ученые заявили о необратимых в течение тысяч лет изменениях климата
Общество
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Ранее ученые из Межправительственной группы экспертов по климату (IPCC) сообщили, что во всей климатической системе были зафиксированы интенсивные изменения, а именно в атмосфере, океане, криосфере и биосфере, которые необратимы в течение сотен, а то и тысяч лет.

На то, чтобы нормализовать температуру путем сокращения выбросов парниковых газов, в том числе углекислого, потребуется 20–30 лет. Уровень моря продолжит повышаться, прогнозируют ученые, а природные катаклизмы, такие как аномальная жара и ураганы, будут случаться все чаще.

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Так, из четырех последних десятилетий каждое было теплее предшествующего начиная с 1850 года. Температура в первые два десятилетия XXI века, с 2001 по 2020 год, в среднем составляла 0,99 градуса по Цельсию — это выше, чем с 1850 по 1900 год. А в 2011–2020-м средняя глобальная температура была уже на 1,09 градуса выше, чем в 1850–1900 годах. Средний уровень моря с 1901 по 2018 год повысился на 0,20 м.

Погода изменение климата «Фобос»
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