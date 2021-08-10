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Конфликт в Афганистане ,  
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Российским военным в Таджикистане поставили огнеметы и ПЗРК

Военнослужащие с ПЗРК &laquo;Верба&raquo;
Военнослужащие с ПЗРК «Верба» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Российские военные на 201-й базе, дислоцированной в Таджикистане (в Душанбе и Курган-Тюбе к югу от столицы), получили новое вооружение, говорится в поступившем в РБК сообщении Центрального военного округа (ЦВО). На базу доставили автоматы АК-12, переносные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Верба», огнеметы повышенной дальности метания огня, снайперские винтовки АСВК-М и пистолеты Ярыгина, уточнили в ЦВО.

«Поступившие образцы вооружения были применены российскими военнослужащими при проведении совместного трехстороннего учения», — сообщили в ЦВО.

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В Таджикистане с 5 по 10 августа проходили трехсторонние учения с участие Вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана на таджикском полигоне Харб-Майдон. Он находится в 20 км от границы с Афганистаном. Российский контингент на маневрах составили военнослужащие 201-й базы и группы специального назначения ЦВО. Всего в маневрах приняло участие более 2,5 тыс. военных, порядка 1 тыс. из них — военнослужащие Российской армии. В конце июля ЦВО направило на 201-ю базу 17 модернизированных боевых машин пехоты, они заменили устаревшую технику, сообщили в Минобороны.

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Усиление российской базы проводится на фоне роста напряженности на афгано-таджикской границе. Вскоре после того как Вашингтон сообщил о выводе значительной части своего контингента из Афганистана, движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) взяло под контроль значительные территории на севере этого государства.

На состоявшихся в начале июля переговорах в Москве талибы заверили, что не планируют нарушать границы соседних государств. В конце июля, по словам представителей движения, талибы контролировали порядка 90% протяженности границы.

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Последние американские войска покинут Афганистан к концу августа. Как сообщает газета New York Times, президент США Джо Байден не планирует корректировать эти планы, несмотря на наступление боевиков.

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