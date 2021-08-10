Российским военным в Таджикистане поставили огнеметы и ПЗРК

Военнослужащие с ПЗРК «Верба» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Российские военные на 201-й базе, дислоцированной в Таджикистане (в Душанбе и Курган-Тюбе к югу от столицы), получили новое вооружение, говорится в поступившем в РБК сообщении Центрального военного округа (ЦВО). На базу доставили автоматы АК-12, переносные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Верба», огнеметы повышенной дальности метания огня, снайперские винтовки АСВК-М и пистолеты Ярыгина, уточнили в ЦВО.

«Поступившие образцы вооружения были применены российскими военнослужащими при проведении совместного трехстороннего учения», — сообщили в ЦВО.

В Таджикистане с 5 по 10 августа проходили трехсторонние учения с участие Вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана на таджикском полигоне Харб-Майдон. Он находится в 20 км от границы с Афганистаном. Российский контингент на маневрах составили военнослужащие 201-й базы и группы специального назначения ЦВО. Всего в маневрах приняло участие более 2,5 тыс. военных, порядка 1 тыс. из них — военнослужащие Российской армии. В конце июля ЦВО направило на 201-ю базу 17 модернизированных боевых машин пехоты, они заменили устаревшую технику, сообщили в Минобороны.