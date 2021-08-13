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Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже

Фото: Кристина Бражникова / ТАСС
Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

В результате взрыва, который произошел в автобусе в Воронеже, пострадали 19 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

«После происшествия с маршрутным автобусом в больницы доставили 19 пострадавших. Сейчас лечение в медучреждениях проходят 14 человек (один пациент скончался, четверым в удовлетворительном состоянии госпитализация не потребовалась)», — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что 12 человек находятся в больнице скорой медицинской помощи № 1. Состояние троих людей тяжелое, они находятся в реанимации. «Состояние девятерых — средней степени тяжести, троим людям госпитализация не потребовалась. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации», — отметили медики.

Еще двоих пострадавших доставили в ожоговое отделение Воронежской областной клинической больницы № 1. Из них один пострадавший с ожогами 1-2 степени находится в реанимации в тяжелом состоянии, одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь амбулаторно, госпитализация ему не потребовалась.

«Еще одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь. Перенаправлен в БСМП № 10 с травмами нижних конечностей. Состояние средней степени тяжести», — добавили в департаменте.

Материал дополняется

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