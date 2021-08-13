Общество , 13 авг, 00:22
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В Воронеже взорвался автобус. Главное
Вечером 12 августа в Воронеже произошел взрыв в автобусе. Один человек погиб, еще 15 пострадали, возбуждено уголовное дело
Главное к 00:20
- В результате взрыва в автобусе в Воронеже один человек погиб, еще 15человек
- Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, расследование взял под свой контроль глава СК Александр Бастрыкин
- Представитель перевозчика заявил, что все автобусы в парке — дизельные. Источники ТАСС и «Интерфакса» изначально сообщали, что, по предварительным данным, взорвался газ
- Во время взрыва в автобусе находились 35 пассажиров, были заняты все сидячие места, сообщил прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бутусов.
- Всего пострадали 16 человек, сообщили РБК в Депздраве. Одна из пострадавших «с отрывом нижней трети голени» скончалась в больнице.
- Изначально источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в автобусе взорвался газ. Однако представитель перевозчика заявил что все автобусы в парке работают на дизеле. «Автобус по паспорту дизельный», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Воронежа
- Вице-губернатор региона Сергей Соколов заявил, что пока ничто не указывает на теракт. «Рассматриваются различные версии, преждевременно говорить о причинах», — сказал он «Интерфаксу».
- Изначально в сообщении СК о возбуждении уголовного дела не уточнялось, по какой статье его завели. Позже в ведомстве заявили, что речь идет о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что с 13 августа на всех конечных остановках Воронежа организуют проверки пассажирского транспорта. «Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств», — объявил глава региона.
- Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил РБК, что договорился с транспортным предприятием, обслуживающим маршрут, и оно окажет помощь семьям пострадавших вне зависимости от причин случившегося.