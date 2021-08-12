Дептранс раскрыл детали аварии на автобусной остановке в Москве

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Водитель автомобиля «Шкода», который сбил двоих человек на улице Миклухо-Маклая в Москве, был пьян. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Водитель, который наехал на остановку и сбил двоих женщин в ДТП на Миклухо-Маклая, 7, был пьяным. Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением», — следует из сообщения.

Инцидент произошел около дома № 7. Водитель машины не справился с управлением, наехал на тротуар и врезался в остановку. При этом он сбил двоих человек. Первая из них — женщина в возрасте 61 года —доставлена в больницу на вертолете. Другую пострадавшую — 16-летнюю девушку — также госпитализировали с ушибами и переломами пальцев. Изначально дептранс сообщал, что пожилая женщина скончалась, однако позже скорректировал сообщение, уточнив, что она госпитализирована.

Обстоятельства ДТП уточняются, перекрыта первая полоса дороги в сторону Ленинского проспекта. На месте работают оперативные службы.