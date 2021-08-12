На юго-западе Москвы автомобиль въехал на автобусную остановку

Фото: DtOperativno / Telegram

На улице Миклуха-Маклая на юго-западе Москвы автомобиль въехал на автобусную остановку, два человека пострадали. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«На улице Миклухо-Маклая, 7 ДТП с автомобилем — машина въехала в остановку. Есть пострадавшие. Детали ДТП уточняются», — говорится в сообщении.

Пострадала женщина 1961 года рождения и девочка в возрасте 16 лет. «Женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами», — рассказали в дептрансе.

Дорожные службы перекрыли одну полосу в сторону Ленинского проспекта.