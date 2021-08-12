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Общество ,  
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На юго-западе Москвы автомобиль въехал на автобусную остановку

Фото: DtOperativno / Telegram
Фото: DtOperativno / Telegram

На улице Миклуха-Маклая на юго-западе Москвы автомобиль въехал на автобусную остановку, два человека пострадали. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«На улице Миклухо-Маклая, 7 ДТП с автомобилем — машина въехала в остановку. Есть пострадавшие. Детали ДТП уточняются», — говорится в сообщении.

Пострадала женщина 1961 года рождения и девочка в возрасте 16 лет. «Женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами», — рассказали в дептрансе.

В Москве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Общество
Фото:moscow_news / Telegram

Дорожные службы перекрыли одну полосу в сторону Ленинского проспекта.

Накануне в Москве в результате ДТП с автобусом и двумя легковушками пострадали сразу четыре человека. Все они госпитализированы. ДТП произошло на 9-й Парковой улице возле дома № 23.

ДТП остановка Дептранс
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