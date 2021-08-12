В Якутске пятницу, 13-е, объявили нерабочей из-за пожаров

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Власти Якутии объявили 13 августа нерабочим днем в 11 муниципалитетах региона. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев, документ опубликован на сайте местного правительства.

Выходной с сохранением заработной платы будет у жителей Вилюйского, Горного, Кобяйского, Намского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского районов, а также городских округов Жатай и Якутск.

Решение было принято в связи с действием в регионе режима ЧС в лесах регионального характера, а также «в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики», сказано в документе.

Перед этим региональное управление Роспотребнадзора выявило превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ-10 в воздухе Якутска в почти 20 раз. Это смесь твердых и жидких частиц, которые находятся в воздухе и загрязняют его.

В четверг, 12 августа, глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Якутию, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщила пресс-служба якутского управления МЧС. Накануне соответствующее поручение министру дал президент России Владимир Путин.