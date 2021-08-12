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В Якутске пятницу, 13-е, объявили нерабочей из-за пожаров

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Власти Якутии объявили 13 августа нерабочим днем в 11 муниципалитетах региона. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев, документ опубликован на сайте местного правительства.

Выходной с сохранением заработной платы будет у жителей Вилюйского, Горного, Кобяйского, Намского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского районов, а также городских округов Жатай и Якутск.

Решение было принято в связи с действием в регионе режима ЧС в лесах регионального характера, а также «в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики», сказано в документе.

Перед этим региональное управление Роспотребнадзора выявило превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ-10 в воздухе Якутска в почти 20 раз. Это смесь твердых и жидких частиц, которые находятся в воздухе и загрязняют его.

В четверг, 12 августа, глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Якутию, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщила пресс-служба якутского управления МЧС. Накануне соответствующее поручение министру дал президент России Владимир Путин.

Последствия лесных пожаров в Якутии и Красноярском крае. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Лесные пожары в Якутии начались в июле на фоне сухой и жаркой погоды. Огонь перекинулся на объекты инфраструктуры и населенные пункты, в связи с чем власти региона ввели режим ЧС.

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По данным на 12 августа на территории Якутии сохраняются 168 природных пожаров, девять из которых возникли в течение суток. Спасатели смогли ликвидировать тринадцать природных пожаров на площади 17 279 га, за день их число уменьшилось на четыре очага. Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировали 1424 лесных пожара.

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