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Минобороны отправило подводные аппараты к месту крушения Ми-8 на Камчатке

Вид на Курильское озеро с вертолета
Вид на Курильское озеро с вертолета (Фото: kamgov.ru)

Минобороны направило вертолет с тремя беспилотными подводными аппаратами для участия в поисковой операции после крушения борта Ми-8 на Камчатке, сообщило ведомство, передает ТАСС.

«Для проведения поисковых работ <...> направлен вертолет Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами», — сказано в сообщении ведомства.

Крушение вертолета Ми-8 произошло утром 12 августа, он упал в Курильское озеро. На нем находились 16 человек — три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Выжили восемь человек, поисковая операция продолжается. Поиски осложняются глубиной водоема — она составляет 100 м. В МЧС отметили, что водолазы имеют оборудование, которое позволяет опуститься лишь на 20 м. 

Двух выживших при падении Ми-8 на Камчатке доставили в реанимацию
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Фото:kamgov.ru

Падение вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке произошло в условиях тумана, сотрудники экстренных служб услышали падение борта и быстро прибыли на место аварии, сообщили РБК в пресс-службе Минприроды. В ведомстве отметили, что уже закрыли окрестности аварии для вертолетных туров.

Видимость на месте падения была в пределах 100 м, сообщил инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес. «Мы услышали шум вертолета, но не видели его. Судя по звуку он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок — вертолет ударился о воду», — рассказал он.

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По словам инспектора заповедника, спасательные катера прибыли на место аварии за несколько минут, они обнаружили на поверхности озера восемь человек. Им оказали медицинскую помощь и увезли с места крушения, остальных пострадавших найти не удалось, добавил он. «Несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили», — сообщил Денгес.

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