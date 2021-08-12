Минобороны отправило подводные аппараты к месту крушения Ми-8 на Камчатке

Вид на Курильское озеро с вертолета (Фото: kamgov.ru)

Минобороны направило вертолет с тремя беспилотными подводными аппаратами для участия в поисковой операции после крушения борта Ми-8 на Камчатке, сообщило ведомство, передает ТАСС.

«Для проведения поисковых работ <...> направлен вертолет Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами», — сказано в сообщении ведомства.

Крушение вертолета Ми-8 произошло утром 12 августа, он упал в Курильское озеро. На нем находились 16 человек — три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Выжили восемь человек, поисковая операция продолжается. Поиски осложняются глубиной водоема — она составляет 100 м. В МЧС отметили, что водолазы имеют оборудование, которое позволяет опуститься лишь на 20 м.

Падение вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке произошло в условиях тумана, сотрудники экстренных служб услышали падение борта и быстро прибыли на место аварии, сообщили РБК в пресс-службе Минприроды. В ведомстве отметили, что уже закрыли окрестности аварии для вертолетных туров.