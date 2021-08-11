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Роспотребнадзор не нашел превышения ПДК нефти в море у Новороссийска

Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Концентрация нефтепродуктов в пробах воды из моря под Новороссийском ниже предельно допустимых значений и не угрожает отдыхающим. Такой вывод сделали специалисты Роспотребнадзора, которые проводили проверку воды в зонах отдыха после разлива нефти в этом районе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

«В пробах морской воды содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации», — рассказали агентству в пресс-службе.

Перед этим эксперты Роспотребнадзора взяли пробы воды в рекреационных зонах поблизости от Новороссийска. Их исследовали на предмет загрязнения нефтепродуктами.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Разлив нефти в порту Новороссийска случился 7 августа при погрузке сырой нефти на греческий танкер Minerva Symphony. 9 августа собственник терминала — Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — уточнил, что разлив случился в 16:49 мск, к 22:42 его локализовали. По данным консорциума, площадь загрязнения составила 200 кв. м.

В РАН заявили о превышении разлива нефти в Черном море в 400 тыс. раз
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Нефтяной разлив в районе Новороссийска. Радиолокационное изображение получено 8 августа 2021 в 18:20 часов местного времени с помощью спутника Sentinel-1

После этого специалисты Института океанологии РАН изучили снимки со спутника и сделали вывод, что площадь разлива превышает этот показатель в 400 тыс. раз и составляет почти 80 кв. км.

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После этого Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье о загрязнении морской среды (ч. 1, ст. 252 УК). Ситуацию взяла под контроль Генеральная прокуратура.

По оценкам экологической организации Greenpeace, последствия этого инцидента могут устранять несколько недель. В свою очередь, главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил, что побережью Черного моря в районе разлива не нужна очистка, так как шторм в этом районе спас его от загрязнения. Он добавил, что нефтяное пятно может исчезнуть к концу 11 августа. «Вряд ли мы что-нибудь на [следующем спутниковом] снимке увидим. Но в принципе за четверо суток все это должно исчезнуть», — сказал Костяной.

разлив нефти Новороссийск Краснодарский край Роспотребнадзор
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