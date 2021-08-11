Роспотребнадзор не нашел превышения ПДК нефти в море у Новороссийска

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Концентрация нефтепродуктов в пробах воды из моря под Новороссийском ниже предельно допустимых значений и не угрожает отдыхающим. Такой вывод сделали специалисты Роспотребнадзора, которые проводили проверку воды в зонах отдыха после разлива нефти в этом районе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

«В пробах морской воды содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации», — рассказали агентству в пресс-службе.

Перед этим эксперты Роспотребнадзора взяли пробы воды в рекреационных зонах поблизости от Новороссийска. Их исследовали на предмет загрязнения нефтепродуктами.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Разлив нефти в порту Новороссийска случился 7 августа при погрузке сырой нефти на греческий танкер Minerva Symphony. 9 августа собственник терминала — Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — уточнил, что разлив случился в 16:49 мск, к 22:42 его локализовали. По данным консорциума, площадь загрязнения составила 200 кв. м.