ФСИН отозвала ходатайство о переводе главы «Альянса врачей» под арест

Васильева проходит обвиняемой по «санитарному делу», которое возбудили после несанкционированного митинга 23 января в поддержку Алексея Навального. Помимо главы «Альянса врачей» (признан иноагентом) по этому делу проходили брат оппозиционера Олег Навальный, который получил год условно, и бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь — ее приговорили к полутора годам ограничения свободы, и другие.

Фигурантов «санитарного дела» обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК). По версии следствии, в результате призывов Васильевой и других оппозиционеров на акцию протеста вышли люди, зараженные коронавирусом.

Васильеву задержали 28 января, до этого у нее прошли обыски. Сначала главу «Альянса врачей» (признан иноагентом) отправили под домашний арест, однако затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Суд среди прочего запретил Васильевой выходить из квартиры с 20:00 до 8:00 без согласия следователя, посещать публичные и массовые мероприятия и использовать средства связи и интернет.

4 августа ФСИН потребовала перевести Васильеву под арест. Причиной стали несколько опозданий домой на несколько минут, уточнил Джулай. Васильева заявила РБК, что запрет на выход из дома после 20:00 может поставить жизнь ее дочери под угрозу, поскольку ее будет некому забирать от метро или покупать ей необходимые лекарства.