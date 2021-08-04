ФСИН попросила суд направить главу «Альянса врачей» в СИЗО
ФСИН попросила суд изменить меру пресечения главы профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иностранным агентом) Анастасии Васильевой на арест, сообщил ее адвокат Дмитрий Джулай в Twitter.
«ФСИН заявила ходатайство об изменении меры пресечения доктору Анастасии Васильевой на заключение под стражу», — сообщил представитель защиты Васильевой.
Основанием для ужесточения меры пресечения стали несколько опозданий домой на несколько минут, уточнил Джулай. «Судя по тексту, г-н Алферов уже записал Анастасию в осужденные», — резюмировал он, комментируя представление ФСИН, документ подписал начальник инспекции № 19 московского управления ведомства Николай Алферов.
РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Москве