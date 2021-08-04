ФСИН попросила суд направить главу «Альянса врачей» в СИЗО

Васильеву задержали 28 января вскоре после обыска. Она обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил 23 января в ходе проведения несогласованной с властями акции оппозиции в поддержку политика Алексея Навального.

В конце января ее отправили под домашний арест, затем — 25 февраля — мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Суд запретил Васильевой выходить из квартиры с 20:00 до 8:00 без письменного согласия следователя, посещать публичные и массовые мероприятия, участвовать в них и использовать средства связи и интернет. Кроме того, главе профсоюза запрещено общаться со свидетелями и предполагаемыми соучастниками по уголовному делу без санкции СК или суда.

По «санитарному делу» проходят и другие сторонники Навального, в частности бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь. Накануне Преображенский суд Москвы признал ее виновной и назначил ей наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Ей запрещено покидать место жительства с 22:00 до 6:00, участвовать в массовых акциях и покидать пределы Московской области. Обвинение запрашивало эту же форму наказания сроком на два года.