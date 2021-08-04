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Дело Навального ,  
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ФСИН попросила суд направить главу «Альянса врачей» в СИЗО

Анастасия Васильева
Анастасия Васильева (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

ФСИН попросила суд изменить меру пресечения главы профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иностранным агентом) Анастасии Васильевой на арест, сообщил ее адвокат Дмитрий Джулай в Twitter.

«ФСИН заявила ходатайство об изменении меры пресечения доктору Анастасии Васильевой на заключение под стражу», — сообщил представитель защиты Васильевой.

Основанием для ужесточения меры пресечения стали несколько опозданий домой на несколько минут, уточнил Джулай. «Судя по тексту, г-н Алферов уже записал Анастасию в осужденные», — резюмировал он, комментируя представление ФСИН, документ подписал начальник инспекции № 19 московского управления ведомства Николай Алферов.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Москве

Суд избрал меру пресечения Алехиной и Васильевой
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Мария Алехина

Васильеву задержали 28 января вскоре после обыска. Она обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил 23 января в ходе проведения несогласованной с властями акции оппозиции в поддержку политика Алексея Навального.

В конце января ее отправили под домашний арест, затем — 25 февраля — мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Суд запретил Васильевой выходить из квартиры с 20:00 до 8:00 без письменного согласия следователя, посещать публичные и массовые мероприятия, участвовать в них и использовать средства связи и интернет. Кроме того, главе профсоюза запрещено общаться со свидетелями и предполагаемыми соучастниками по уголовному делу без санкции СК или суда.

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По «санитарному делу» проходят и другие сторонники Навального, в частности бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь. Накануне Преображенский суд Москвы признал ее виновной и назначил ей наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Ей запрещено покидать место жительства с 22:00 до 6:00, участвовать в массовых акциях и покидать пределы Московской области. Обвинение запрашивало эту же форму наказания сроком на два года.

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