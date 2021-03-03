Минюст признал «Альянс врачей» иностранным агентом

Министерство юстиции признало профсоюз «Альянс врачей» иностранным агентом и внес его в соответствующий реестр.

«Альянс врачей» был создан в 2018 году как независимый профсоюз медицинских работников, его возглавила лечащий врач оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева. Согласно сайту организации, у нее есть 42 отделения по всей стране.

Глава профсоюза Анастасия Васильева в январе 2021 года была задержана, она проходит фигурантом дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в поддержку Навального в Москве.

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