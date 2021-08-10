Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Фото: Иван Никифоров / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Дополнительные силы на тушение президент предложил предоставить МЧС и Минобороны. Этот вопрос ведомства проработают совместно с правительством.

Власти также оценят, хватает ли в регионах, где горят леса, тяжелой техники для тушения природных пожаров. При необходимости МЧС поставит в субъекты дополнительную технику.

Ответственными за поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Евгений Зиничев и министр обороны Сергей Шойгу.

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